ЛНЗ вирвав перемогу над Карпатами у 4 турі УПЛ

Черкаський ЛНЗ здобув вольову перемогу над львівськими Карпатами у матчі 4 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1. Першими відзначились "леви". У середині першого тайму шикарним дальнім ударом вивів Карпати вперед Амбросій Чачуа.

Проте вже на старті другої 45-хвилинки Геннадій Пасіч неймовірним ударом з лінії штрафного майданчику відновив рівновагу, а пізніше Мухаррем Яшарі вивів черкасців уперед. Більше забитих голів у матчі не було.

Чемпіонат України — УПЛ

4 тур, 26 серпня

ЛНЗ (Черкаси) — Карпати (Львів) 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 34 Чачуа, 1:1 - 61 Пасіч, 2:1 - 77 Яшарі

ЛНЗ: Тіль (Олійник 83), Дайко, Саліху, Авагімян (Момо 46), Пасіч, Яшарі, Бессала (Наумець 90+1), Кучеренко, Путря, Муравський (к), Нонікашвілі (Бойко 73).

Карпати: Кемкін, Мірошніченко, Адамюк (к), Бабогло, Полегенько, Альварес, Чачуа (Кузик 75), Очеретько (Шах 65), Занетті (Клименко 57), Підлепенець (Костенко 75), Іґор (Устименко 65).

Попередження: Бессала 45+2, Кучеренко 60, Тіль 70, Яшарі 88 — ...

Наразі ЛНЗ піднявся на другу сходинку в таблиці УПЛ маючи в активі 9 очок. Львів'яни розташувалися на десятому місці з 4 балами.

Нагадаємо, сьогодні вже відбувся матч між Лівим берегом та Чорноморцем. Дебютант УПЛ зумів здобути свою першу перемогу в елітному дивізіоні.