Інгулець на виїзді зіграв внічию з Вересом у матчі 7 туру УПЛ

Сьогодні, 22 вересня, завершився матч 7 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25. Інгулець на виїзді зіграв внічию з рівненським Вересом.

Господарі невдало провели першу половину зустрічі, пропустивши два голи наприкінці тайму. Проте рівненський клуб зміг реабілітуватися і почав створювати гостроту біля воріт суперника під кінець поєдинку. Завдяки пенальті на останніх секундах матчу Верес зрівняв рахунок та заробив один заліковий пункт.

Чемпіонат України – УПЛ

7 тур, 22 вересня

Верес (Рівне) – Інгулець (Петрове) 2:2 (0:2)

Голи: 0:1 – Малиш 39, 0:2 – Вілівальд 45, 1:2 – Кльоц 65, 2:2 – Мрмальєвич 90+6 (пенальті)

Верес: 23. Кожухар, 17. Протасевич, 33. Гончаренко, 3. Вовченко, 2. Сміян, 6. Куція (46 – Кльоц), 20. Яго (46 – Кучеров), 77. Шарай (46 – Дахновський), 99. Луан, 7. Степанюк, 89. Гайдучик (67 – Мрвальєвич)

Інгулець: 12. Паламарчук, 4. Дубілей (78 – Пушкарьов), 23. Шершень, 45. Вілівальд, 2. Малиш, 22. Білоцерковець (89 – Сидоренко), 8. П'ятов, 20. Волохатий, 10. Козак, 99. Кисленко (67 – Сітало), 18. Сад (78 – Козиренко)

Попередження: Дубілей – 73, Мральєвич – 84, Пушкарьов – 90+1, – Сітало 90+4, Малиш – 90+5

Зазначимо, що за 7 турів в УПЛ Інгулець не здобув жодної перемоги та посідає 14 місце у чемпіонаті, набравши 4 очки з 21 можливих. Верес розташовується на 13 сходинці з 5 балами.

Нагадаємо, вчора київське Динамо вперше у сезоні втратило очки у матчі УПЛ проти Руха (0:0).