Верес не зумів обіграти Зорю в 5-му турі УПЛ

Верес зіграв унічию з Зорею в матчі чемпіонату України. Недільний ігровий день п'ятого туру УПЛ сезону-2026/27 продовжився матчем у Рівному, в якому місцевий Верес приймав луганську Зорю.

Чемпіонат України – УПЛ

5 тур, 6 вересня

Верес – Зоря – 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 22 Шарай, 1:1 – 31 Єлавич

Верес: Горох, Сміян, Вовченко, Ціпот, Протасевич, Фабрісіу (65 Баран), Харатін, Шарай (65 Помба), Гонсалвеш (85 де Жезус Ліма), Нійо (56 Чечер), Блер (56 Александров)

Зоря: Сапутін, Пердута, Ескінья, Джордан, Мачелюк, Єлавич, Башич (86 Дришлюк), Кушніренко (86 Юрченко), Глущенко (68 Глущенко), Нестеренко, Будківський

Попередження: 43 Харатін, 52 Вовченко, 53 Будківський, 64 Пердута

Раніше Динамо вдома не зуміло обіграти ЛНЗ – матч завершився нульовою нічиєю. Недільний ігровий день завершиться матчем між Епіцентром і Буковиною, який розпочнеться о 18:00 за київським часом.

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