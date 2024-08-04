ЛНЗ на останніх секундах переграв Лівий Берег
У матчі першого туру Української Прем'єр-Ліги черкаський ЛНЗ обіграв Лівий Берег із Києва.
Поєдинок завершився з рахунком 1:0.
Матч пройшов у рівній боротьбі, наприкінці першого тайму гості втратили можливість відкрити рахунок, коли черкасів врятував голкіпер Кучеренко.
У другому таймі моментів було менше і все йшло до нічиєї, проте новачок ЛНЗ Марк Ассінор забив переможний м'яч на 90+4 хвилині.
Чемпіонат України - УПЛ
1 тур, 4 серпня
ЛНЗ – Лівий Берег – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 90+4 Ассінор
ЛНЗ: Кучеренко, Путря, Дайко, Саліху, Пасіч, Яшарі, Ангелов (Бар 70), Тілль, Олійник (Наумець 80), Асінор, Соареш.
Лівий Берег: Механов, Дударенко, Самар, Акімов, Соколов, Банада, Дідух, Когут (Когут 65), Синиця (Галас 73), Войцеховець (Астахов 73), Сухоручко (Колесник 74).
У другому турі ЛНЗ прийматиме Олександрію, а Лівий Берег вдома гратиме з Ворсклою.