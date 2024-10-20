Кривбас з голом Соси здолав Зорю у 10 турі УПЛ

Луганська Зоря у домашньому матчі поступилась криворізькому Кривбасу у 10 турі Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 0:1. Єдиний гол у грі записав на свій рахунок 26-річний нігерійський нападник гостей Даніел Соса, який на початку другого тайму виграв боротьбу та потужно пробив з меж штрафного майданчика.

Після пропущеного гола активізувалися футболісти Зорі. В той час як криворіжці намагалися відповідати контратаками.

Кривбас завдяки перемозі набрав 14 очок та піднявся на 6-те місце у турнірній таблиці чемпіонату України. Зоря з 12 балами посідає 8-му сходинку.

Чемпіонат України – УПЛ

10 тур, 20 жовтня

Зоря (Луганськ) – Кривбас (Кривий Ріг) 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 48 Соса

Зоря: 30. Микита Турбаєвський, 4. Габріель Ескінья, 55. Андерсон Джордан, 47. Роман Вантух, 10. Рейс Жуніор (9. Артем Слесар, 68), 21. Яков Башич (8. Олексій Хахльов, 68), 22. Петар Мічін, 5. Олександр Яцик (77. Беніто, 68), 17. Ігор Горбач, 7. Денис Антюх, 28. Пилип Будківський (к).

Кривбас: 33. Андрій Кліщук, 7. Андрій Понєдєльнік, 3. Олександр Романчук, 15. Олександр Драмбаєв, 21. Денис Кузик - 23. Хрвоє Іліч, 22. Юрій Вакулко (к), 94. Максим Задерака (78. Олег Кожушко, 71), 27. Маттео Аморозо (8. Джихад Бізімана, 56), 20. Артур Микитишин (19. Ноа Ндомбазі, 90), 9. Даніель Соса.

Зоря наступний матч зіграє 27 жовтня проти Лівого берега, Кривбас 26 жовтня зустрінеться з ЛНЗ.

В п'ятницю тур відкрив донецький Шахтар, який на виїзді здобув мінімальну перемогу над Колосом. Перемогу команді Маріно Пушича приніс автогол.

У матчах за 19 жовтня сталася одна сенсація – Полісся вдома не зуміло дотиснути Лівий берег. Київське Динамо розгромило Оболонь, а Олександрія на власному полі мінімально обіграла Ворсклу.

У неділю, 20 жовтня, Верес розписав мирову з Чорноморцем, а ЛНЗ здолав Інгулець.