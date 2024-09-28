Чорноморець завдяки курйозному голу Янакова вирвав нічию в ЛНЗ у 8 турі УПЛ

Черкаський ЛНЗ у домашньому матчі зіграв внічию з одеським Чорноморцем у матчі 8 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1.

Номінальні господарі поєдинку (зустріч відбулася у Ковалівці) змогли відкрити рахунок у зустрічі наприкінці першого тайму. 23-річний нігерійський нападник Френсіс Момо був першим на добиванні після пострілу Іллі Путрі (1:0).

Одесити змогли відігратися у другій половині гри. 25-річний нападник Денис Янаков ідеально підкрутив м'яч у дальній кут воріт Євгена Кучеренка (1:1). Епізод переглядав ВАР, оскільки перед ударом була підозра, що м'яч вийшов на кутовий. Через це гравці черкаського клубу зупинилися та не догравали епізод.

ЛНЗ наразі з 12 очками посідає 5-те місце в турнірній таблиці чемпіонату України, Чорноморець з 7 балами розташувався на 11-й позиції.

Чемпіонат України – УПЛ

8 тур, 28 вересня

ЛНЗ (Черкаси) – Чорноморець (Одеса) 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 42 Момо, 1:1 – 82 Янаков

ЛНЗ: Кучеренко, Путря, Саліху, Муравський, Пасіч, Бойко, Нонікашвілі, Топалов (67 Авагімян), Яшарі, Олійник (67 Наумець), Момо (76 Халайла).

Чорноморець: Аніагбосо, Бутко, Скиба, Удод, Жаржу Мозес (60 Янаков), Габелок (74 Пшеничнюк), Лацабідзе (46 Єрмаков), Білошевський, Кайо Гомес (60 Кисіль), Попов (79 Калин), Хобленко.

Попередження: 45+3 Олійник, 81 Халайла, 90+3 Путря – 51 Мозес, 69 Хобленко

ЛНЗ наступний поєдинок зіграє 6 жовтня проти Шахтаря, Чорноморець за два дні до цього зустрінеться з Оболонню.

Нагадаємо, у першому матчі ігрового дня Олександрія на виїзді обіграла Кривбас та очолила турнірну таблицю чемпіонату.