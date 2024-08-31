Карпати розписали мирову з Ворсклою у 5 турі УПЛ

Львівські Карпати зіграли внічию з полтавською Ворсклою в межах 5 туру Української Прем'єр-ліги.

Матч завершився з рахунком 1:1.

Старт зустрічі залишився за господарями поля, які активно комбінували та створювали загрози біля воріт суперників. Їх старання принесли результат на 15-й хвилині, коли 19-річний Артур Шах замкнув простріл Чачуа з правого флангу (1:0). Олег Очеретько наприкінці тайму міг подвоїти перевагу "зелено-білих", але його потужний удар практично з лінії штрафного майданчика прийняла поперечка.

Гості змогли вирівняти гру у другій половині гри. Зокрема затяжна атака полтавців на 57-й хвилині завершилась скиданням Іллі Крупського в центр воротарського штрафного майданчика, де 33-річний Олександр Скляр випередив захисника та розстріляв ворота Олександра Кемкіна (1:1).

Надалі команди не змогли використати свої нагоди та мировою завершили поєдинок.

Для Ворскли — це перша нічия у сезоні, наразі в активі полтавців 7 балів та шосте місце у турнірній таблиці чемпіонату. Львів'яни з 5 очками займають десяту сходинку.

Чемпіонат України — УПЛ

5 тур, 31 серпня

Карпати (Львів) — Ворскла (Полтава) 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 15 Шах, 1:1 - 57 Скляр

Карпати: Кемкін, Мірошніченко, Адамюк, Бабогло, Полегенько, Альварес, Чачуа, Очеретько, Шах (64 Стеніо), Підлепенець (81 Кузик), Невес (64 Костенко)

Ворскла: Ісенко, Чорноморець, Скляр (81 Нестеренко), Корнієнко (46 Бацула), Кане (76 Ндукве), Павлюк (81 Хрипчук), Ковталюк (59 Ієде), Гучек, Крупський, Мякушко, Челядін

Попередження: 25 Альварес, 84 Мірошніченко — 54 Ковталюк, 90+2 Чорноморець

Карпати наступний матч зіграють 14 вересня проти Шахтаря, Ворскла в той же день зустрінеться з Рухом.