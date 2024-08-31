Олександрія вдома мінімально переграла Колос у 5 турі УПЛ

Олександрія мінімально перемогла ковалівський Колос в межах 5 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Матч завершився з рахунком 2:1.

Старт зустрічі залишився за господарями поля, які активно комбінували та створювали загрози біля воріт суперників. Їхні старання принесли результат на 15-й хвилині, коли півзахисник "містян" Кирило Ковалець прийняв передачу Артема Шулянського та пробив у ворота суперника (1:0).

Другий тайм розпочався серією замін у гостів, пізніше це принесе свої плоди. На 74 хвилині Джевані Реїш, який вийшов на заміну Шулянському, провів м'яч до воріт Колоса, та подвоїв перевагу Олександрії (2:0), але вже через 2 хвилини Артем Гусол відіграв один гол, та зменшив відставання своєї команди (2:1).

Втім, це не допомогло ковалівчанам зіграти внічию, вони не змогли реалізувати створені моменти, та втратили перемогу в цьому поєдинку.

Чемпіонат України — УПЛ

5 тур, 31 серпня

Олександрія — Колос 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 — Ковалець 15, 2:0 — Джевані 74, 2:1 — Гусол 76.

Олександрія: Єрмаков, Кравченко, Калюжний, Ковалець (к) (Мішньов 80), Філіппов, Шулянський (Джевані 63), Мартинюк, Копина, Шабанов, Безерра, Шостак (Смирний 63).

Колос: Горох, Цуріков, Бондаренко (к), Шершень, Поправка, Демченко, Гагно, Оріховський (Криворучко 60), Велетень (Ільїн 61), Третьяков (Гусол 60), Паулаускас

Попередження: Велетень 9, Цуріков 24, Калюжний 79, Криворучко 79, Смирний 83.

Для Олександрії — це четверта перемога у сезоні, наразі команда очолює таблицю чемпіонату України, маючи в активі 12 очок. Ковалівці розташувалися на 15 місці з 2 балами після трьох поразок та двох нічиїх.