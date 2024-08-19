Скандальна перемога Шахтаря та переконливе Динамо. Підсумки 3 туру УПЛ

Після восьми зіграних матчів 3 ігрового кола Української Прем'єр-ліги одразу 7 клубів набрали однакову кількість очок — по 6, і очолюють таблицю.

Чемпіон традиційно не залишає осторонь головне, що відбулося у найкращій лізі світу. Підбиваємо підсумки 3 туру просто зараз.

Подія туру

Одеський Чорноморець взяв перші 3 бали в новому сезоні. Зважаючи на те, з якими труднощами при підготовці до сезону зіштовхнулася команда Олександра Бабича, для "моряків" кожне завойоване очко — на вагу золота.

Фото: УПЛ

Перемога над ковалівським Колосом у домашній зустрічі продемонструвала, що одесити додають від гри до гри, а тренер для команди з такими скромними ігровими можливостями — більш ніж важлива фігура. Вже в наступному турі Чорноморець проведе "горловий" матч — із Лівим Берегом.

Матч туру

Черкаський ЛНЗ та львівський Рух подарували вболівальникам по-справжньому яскраву гру. 4 голи на двох, вольова вікторія переможця, карколомний сюжет та інтрига, яка тримала вболівальників у напрузі з першого до останнього свистка.

Фото: УПЛ

Команди Андреса Карраско та Віталія Пономарьова не закрилися, а надали перевагу яскравому футболу, в якому оборона за задумами атаки явно не встигала. Іспанський наставник здобув другу перемогу з початку сезону й продовжує привертати увагу неординарним баченням гри — з цим ЛНЗ нудно точно не буде.

Гравець туру

Кирило Ковалець забив уже 2 м’яч із початку сезону. Втім, у випадку з капітаном Олександрії справа не тільки у взятті воріт тепер ще й Зорі. Ковалець упевнено веде гру своєї команди, не втомлюється знаходити оригінальні рішення та раз за разом пропонує той розвиток подій, який суперника дивує.

Фото: УПЛ

Варто відзначити й те, що в матчі з луганцями Кирило був на полі також значно більш "чемним", ніж у попередніх іграх. Можливо, посил про очевидну нестриманість футболіста у багатьох епізодах, яка призводить не тільки до необов’язкових фолів, а й карток, тренерському штабу до гравця донести вдалося.

Стінка туру

Розташування футболістів луганської Зорі в епізоді з другим голом Олександрії здивувало. Здавалося б, дань вже навіть не новій моді при виконання стандартів у грі №1 відома всім, але для "чорно-білих" неписані правила — таки неписані.

Мова про залучення "лежачого" футболіста у випадках пробиття штрафних, які несуть безпосередню загрозу воротам. Коли ж Ковалець готувався виконати стандарт на 31-й хвилині, то зі здивуванням додаткового "шлагбауму" не побачив. Чим і скористався, направивши м’яча майже з меж штрафного майданчика більярдно точним низовим ударом крізь стінку, яка… підстрибнула.

Команда туру

Черкаський ЛНЗ приємно здивував своїх уболівальників уже вдруге з початку сезону. Як і в грі з Лівим Берегом, команда Карраско намагалася грати широко та з атакувальним креном. І так само, як і з киянами, тривалий час черкащанам вдавалося небагато.

Проте у другій половині ЛНЗ перетворив кількість у якість. Цього разу Фортуна Тіллю та компанії посміхнулася, і "завод" забив одразу 3 м'ячі. У наступному турі клуб із Черкас зіграє із львівськими Карпатами.

Скандали туру

Взяття воріт Лівого Берега Шахтарем викликає не менше запитань, ніж кількість реально зіграних, а не доданих до другої половини, хвилин у матчі з Поліссям. Сама "пропозиція" для глядача офсайдної лінії, накресленої VAR — знущання над здоровим глуздом, не кажучи вже про більш ніж вірогідне викривлення реальності.

Інший більш ніж сумнівний епізод стався у матчі в Полтаві. Нападник Оболоні Сергій Суханов забив на 60-й хвилині у ворота Ворскли. Проте суддя Сергій Задиран гол не зарахував. Не допоміг і VAR. Пан Задиран побачив гру рукою.

Цифра туру

Данило Сікан провів 100-й матч за Шахтар. І не покинув поле без забитого м’яча. Нападник молодіжної збірної України вийшов у стартовому складі "гірників", і був одним із найкращих та найактивніших футболістів у складі обох команд.

Фото: ФК Шахтар

Для Данила цей м’яч став 29-м у футболці донецького клубу та другим із початку сезону. Контракт гравця із діючим чемпіоном України спливає у червні 2028-го.

Тренер туру

Руслан Ротань — наставник, який не залишає байдужим. Хтось називає футбол легенди Дніпра авантюрним, хтось презирливо кличе "ротаньболом", але гра у виконанні його команд точно не дасть заснути перед телевізором чи на трибунах.

Фото: УПЛ

У матчі з Зорею пан Руслан повністю переграв значно більш досвідченого колегу Юрія Коваля. Олександрія вміло використала хиби суперника в обороні своїх воріт та при виході із захисту в атаку, і взагалі показала гарну гру. З таким футболом "агрономи" замахнутися на єврокубки дійсно можуть. Питання тільки в тому, чи вдасться тримати високу планку й надалі.

Гол туру

Олександр Піхальонок — найкращий гравець початку сезону в українському футболі. Складається враження, що ексфутболіст Дніпра-1 скучив за великими завданнями настільки, що готовий виходити на поле й розривати опонентів хоч і вночі.

А ще — сітку воріт суперника. В матчі з Карпатами Піхальонку вдався удар надзвичайної краси з правого кута на підступах до штрафного майданчика львів'ян. Так, хавбеку допоміг рикошет, проте взяття воріт менш привабливим від того аж ніяк не виглядає.

Цитата туру

Наставник Руху Віталій Пономарьов натякнув керівництву клубу, що з нинішнім якісним та кількісним підбором виконавців подальшого поступу вперед чекати не варто. Ось що сказав тренер у коментарі клубному сайту після поразки від ЛНЗ.

"Ключову роль відіграла психологія гравців. Ми пропустили, і ЛНЗ почав грати з позиції сили. Наша молодь ще не така психологічно стійка, щоб не враховувати такі моменти. Я б не хотів говорити, що на результат вплинула відсутність травмованих та гравців, які захворіли. Молодим футболістам потрібен час і їм важко стабільно грати протягом усього сезону. У нас завдання — перемагати у кожному матчі. Якщо говорити про єврокубки, то на сьогоднішній день ми не готові до них. Для цього потрібно мати два рівноцінні склади, щоб проводити якісну ротацію. Українські клуби зараз зіткнулися із цими проблемами в єврокубках, і ми бачили, що з цього вийшло", — резюмував Пономарьов.

У наступному турі "жовто-чорні" зіграють проти Зорі.