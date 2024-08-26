Верес на виїзді мінімально обіграв Колос у матчі 4 туру УПЛ

Верес на виїзді здолав Колос у матчі 4 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0 на користь гостей. Єдиний гол був забитий на початку другого тайму. Результативний удар на свій рахунок записав Владислав Шарай.

Після пропущеного м'яча господарі почали грати активніше. На 71 хвилині небезпечно пробивав Гагнідзе — вище. Через 6 хвилин форвард Паулаускас головою також пробив повз ворота.

До кінця матчу колектив Олександра Поздєєва намагався зробити все, щоб зрівняти рахунок, але не зумів цього зробити.

Чемпіонат України — УПЛ

4 тур, 26 серпня

Колос — Верес 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 — Шарай (54)

Колос: Мисак, Поправка, Бурда, Бондаренко, Цуріков, Гагнідзе, Демченко, Ільїн (Салабай, 60), Оріховський (Криворучко, 60), Велетень (Третьяков, 73), Безбородько (Паулаускас, 60)

Верес: Когут, Гакман, Гончаренко, Вовченко, Шевченко, Яго, Куція (Кучеров, 60), Шарай (Кльоц, 87), Луан (Дахновський, 60), Степанюк, Гайдучик (Мравльєвич, 60)

Попередження: ... — Яго (68)

Тепер у Вереса 4 очки за 4 матчі. Команда піднялася на 11 місце у турнірній таблиці. Колос цього сезону ще не перемагав — 2 нічиї та 2 поразки. Ковалівський клуб посідає 15 сходинку.

Нагадаємо, сьогодні вже відбувся матч між Лівим берегом та Чорноморцем. Дебютант УПЛ зумів здобути свою першу перемогу в елітному дивізіоні.