Чорноморець дотиснув Оболонь у 9 турі УПЛ

У п'ятницю, 4 жовтня, відбувся матч-відкриття 9 туру Прем'єр-ліги України, в якому Чорноморець зустрічався з Оболонню.

Матч завершився з рахунком 1:0 на користь одеського клубу. Єдиний і переможний гол за три хвилини до завершення основного часу зустрічі забив Ілля Шевцов.

Він з’явився на заміну на 86 хвилині, а вже за мить на дальній стійці результативно замкнув простріл з правого флангу від Хобленка.

Зазначимо, що це 7-й матч з 9 цьому сезоні за участі Чорноморця, який завершився з рахунком 1:0.

Чемпіонат України – УПЛ

9 тур, 4 жовтня

Чорноморець – Оболонь 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 87 Шевцов

Чорноморець: Рудько – Кисіль, Скиба, Жаржу (75 –Лацабідзе), Удод – Єрмаков (61 – Васильєв) – Петряк (61 – Янаков), Габелок (86 – Шевцов), Пшеничнюк (61 – Кайо), Бутко – Хобленко.

Оболонь: Федорівський – Стасюк, Дубко, Приймак, Грисьо (46 – Карась) – Черненко (69 – Лук’янчук), Вітенчук (77 – Мороз), Груша – Суханов, Тарануха (69 – Теслюк), Блізніченко (78 – Лях).

Попередження: 82 – Удод, 88 – Шевцов, 89 – Мороз

Після цієї перемоги Чорноморець набрав 10 балів та піднявся на 9 сходинку турнірної таблиці. В активі Оболоні 5 очок та передостаннє, 15 місце.

Нагадаємо, у 8 турі УПЛ Чорноморець зіграв внічию з ЛНЗ, а Оболонь перемогла Інгулець, здобувши першу перемогу в поточному сезоні чемпіонату.