Динамо з голами Буяльського та Брагару здолало Зорю у 6 турі УПЛ

Київське Динамо обіграло луганську Зорю у 6 турі чемпіонату України.

Матч завершився з рахунком 2:0.

Перший тайм пройшов за переваги столичного клубу, проте ударам Андрія Ярмоленка та Владислава Ваната бракувало влучності.

Друга половина зустрічі розпочалась з атак "біло-синіх", які змогли відкрити рахунок на 67-й хвилині гри. Капітан Динамо Віталій Буяльський у центрі штрафного майданчика завершив простріл Костянтина Вівчаренка (1:0).

Подвоїв перевагу киян 22-річний Максим Брагару, який увірвався у штрафну Зорі з флангу та пробив у дальній кут воріт Микити Турбаєвського (2:0). Для півзахисника – це дебютний гол за "біло-синіх".

Кияни завдяки перемозі набрали максимальну кількість очок у 4 матчах – 12 та посідають другу сходинку в турнірній таблиці. Зоря з 9 балами займає шосте місце.

Чемпіонат України – УПЛ

6 тур, 14 вересня

Зоря (Луганськ) – Динамо (Київ) 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 67 Буяльський, 0:2 – 78 Брагару

Зоря: 30. Турбаєвський, 55. Джордан, 32. Тронтель (99. Вакула, 70), 21. Башич, 15. Дришлюк, 8. Хахльов (97. Кораблін, 77), 22. Мічин, 47. Вантух, 7. Антюх, 70. Кирюханцев (10. Жуніор Рейс, 61), 28. Будківський (к) (11. Ндур, 77).

Динамо: 1. Бущан, 24. Тимчик, 40. Біловар, 6. Бражко, 2. Вівчаренко (44. Дубинчак, 75), 76. Піхальонок (10. Шапаренко, 65), 91. Михайленко (28. Себальос, 90+1), 7. Ярмоленко (9. Волошин, 65), 29. Буяльський (к), 22. Кабаєв (45. Брагару, 75), 11. Ванат.

Попередження: Мічін (87) – Вівчаренко (39).

Наступний матч кияни зіграють 18 вересня проти Ворскли, Зоря 23 вересня зустрінеться з Колосом.

Нагадаємо, напередодні, лідер чемпіонату Олександрія, сенсаційно не змогла обіграти київську Оболонь, яка наразі посідає останню сходинку в турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі 2 очка після 4 поразок та нічиєї.