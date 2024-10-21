Карпати з боями здолали Рух у 10 турі УПЛ

Рух поступився Карпатам у львівському дербі в межах 10 туру Української Прем'єр-ліги.

Матч завершився з рахунком 0:1.

Команди активно розпочали зустріч, відповідаючи атакою на атаку. Проте рахунок наприкінці тайму змогли відкрити "зелено-білі". Передачу Дениса Мірошниченка з флангу головою замкнув 20-річний бразильський Жан Педрозу (0:1). Для нього це був дебютний гол за клуб.

Під кінець першого тайму ледь не почалася бійка. Мірошніченко та Климчук зчепилися після боротьби за м'яч, на що відреагували їх партнери. Проте гравців змогли заспокоїти.

Друга половини гри пройшла за атак Руху, проте їм не вистачало влучності у завершальній стадії. Карпати намагалися втримати рахунок та старалися відповідати на контратаках.

Чемпіонат України – УПЛ

10 тур, 21 жовтня

Рух (Львів) – Карпати (Львів) 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 43 Педрозу

Рух: Ледвій, Холод, Дідик, Сич, Роман, Підгурський (Сапуга, 52), Притула (Пастух, 52), Федор, Карабін (Плюман, 79), Климчук (Квасниця, 52), Краснопір

Карпати: Кемкін, Адамюк (Векляк, 81), Бабогло, Жан Педрозу, Мірошніченко, Альварес, Чачуа, Бруніньйо (Шах, 62) Стеніо, Очеретько (Підлепенець, 62), Іґор Невес (Устименко, 76)

Попередження: Климчук, 45 – Мірошніченко, 45, Шах, 66.

Карпати завдяки перемозі мають в активі 12 очок та посідають 8-му сходинку в турнірній таблиці чемпіонату України, Рух розташувався на одну позицію вище з 13 балами.

Напередодні луганська Зоря у домашньому матчі поступилась криворізькому Кривбасу, одеський Чорноморець зіграв внічию з рівненським Вересом, а ЛНЗ у Черкасах здолав Інгулець.