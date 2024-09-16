Колос розписав мирову з ЛНЗ у 6 турі УПЛ

Ковалівський Колос у домашньому матчі зіграв внічию з черкаським ЛНЗ у 6 турі чемпіонату України.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1.

Рахунок у грі на 10-й хвилині відкрив нападник ковалівців Максим Третьяков, який замкнув пас венесуельського новачка Джованні Болівара. Після пропущеного голу гості взяли під контроль м'яч – небезпечні моменти були у Яшарі та Топалова, зокрема удар останнього прийняла поперечка.

Відігратися ЛНЗ змін всередині другої половини гри. Френсіс Момо був першим на ближній стійці після подачі кутового (1:1).

Для Колоса це третя нічия у сезоні, наразі в активі ковалівців 3 очки та 14-те місце у турнірній таблиці. У ЛНЗ 10 балів та 4-та позиція.

Чемпіонат України 2024/25 – УПЛ

6 тур, 16 вересня

Колос – ЛНЗ 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 10 Третьяков, 1:1 - 65 Момо

Колос: Пахолюк, Цуріков, Бондаренко, Козік, Поправка – Краснічі (62 Дієго), Криворучко (61 Салабай) Гусол (62 Велетень), Оріховський, Третьяков (82 Ільїн), Болівар (75 Паулаускас).

ЛНЗ: Кучеренко, Пасіч, Муравський, Саліху (20 Авагімян), Путря (69 Норенков), Нонікашвілі, Яшарі, Бойко (76 Бар) – Момо, Молло (69 Халайла), Топалов (69 Олійник).

Попередження: 35 Болівар – 47 Бойко, 53 Топалов

У 7 турі ЛНЗ зіграє 22 вересня проти Полісся, Колос наступного дня зустрінеться із Зорею.

Напередодні Полісся здобуло вольову перемогу над Вересом, а Кривбас мінімально здолав Лівий берег.