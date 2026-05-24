Металіст 1925 мінімально переміг Верес в останньому турі УПЛ

24 травня на стадіоні "Авангард" у Рівному Верес приймав Металіст 1925 у межах останнього туру Прем'єр-ліги України сезону-2025/26.

Харків'яни здобули мінімальну перемогу. Єдиний гол у матчі забив Володимир Салюк на 63 хвилині.

Реклама:

Футбол – УПЛ-2025/26

30 тур, 24 травня

Верес – Металіст 1925 0:1 (0:0)

Гол: Салюк (63)

Верес: Кожухарь, Сміян, Вовченко, Ципот, Стамуліс, Чечер, Фабрісіо (Годя, 58), Харатін (Нійо, 70), Протасевич (Стень, 58), Шарай (Гільєрме, 81), Мурашко (Воллі, 70).

Металіст 1925: Проценко, Салюк, Мартинюк, Крупський, Шабанов, Калюжний, Кастільйо (Рашица, 75), Антюх (Калітвінцев, 90), Аревало (Павлюк, 87), Забергджа (Баптістелла, 87), Ітодо (Когут, 90)

Попередження: Сміян (45), Шарай (53), Стень (62), Чечер (71), Воллі (82), Годя (90+1) – Шабанов (45), Кастільйо (50), Рашица (77), Антюх (80)

Команда Бартуловича більше володіла м'ячем від самого початку, але небезпеку створювати було складно.

Верес діяв другим номером. Рівняни грали без травмованого Віталія Бойка, який отримав серйозну травму. На його рахунку 5 голів цього сезону, а також постійний креатив біля чужих воріт. Тому без нього господарям було складно.

Переможним виявився гол Володимира Салюка. Захисник на 63 хвилині головою переправив м'яч у ворота після подачі зі штрафного.

Металіст 1925 набрав у підсумку 51 очко, що дозволило фінішувати п'ятими. Верес здобув на 20 балів менше, посівши одинадцяту сходинку.