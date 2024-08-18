Кривбас переміг Верес у матчі з двома вилученнями

Кривбас здобув виїзну перемогу над Вересом у 3 турі чемпіонату України-2024/25.

Матч завершився з рахунком 2:0.

Кривбас вийшов уперед вже на 13-й хвилині, коли Прінс Аду вдало зіграв на добиванні, з кількох метрів відправивши м’яч у сітку воріт. Становище Вереса стало ще гіршим через швидке вилучення — другу жовту отримав Максим Сміян.

Втім, по перерві склади знову урівнялися — Олександр Романчук з порушенням правил не пустив Віталія Дахновського на побачення з воротарем, за що арбітр покарав його прямою червоною карткою.

Остаточний рахунок було встановлено за 10 хвилин до кінця, коли Тимур Стецьков реалізував пенальті.

Чемпіонат України — УПЛ

3 тур, 18 серпня

Верес — Кривбас 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 — Прінс 12, 0:2 — Стецьков 81

Верес: Кожухар, Сміян, Вовченко, Гончаренко, Протасевич (Гакман 62), Кучеров (Кльоц 75), Сікейра, Дахновський (Куція 62), Шарай, Степанюк (Луан 62), Гайдучик (Мрвальєвич 71).

Кривбас: Кліщук, Дібанго (Драмбаєв 56), Стецьков, Романчук, Понєдєльнік, Бізімана (Конате 56), Вакулко (Бандейра 87), Соса, Луньов (Хомченовський 46), Кузик, Прінс (Кожушко 64).

Вилучення: Сміян 28 — Романчук 51

Попередження: Сміян 11, Гончаренко 45+2 — Луньов 25

У наступному турі Верес на виїзді зіграє з Колосом, а Кривбас прийматиме Інгулець. Втім, спершу команда Юрія Вернидуба проведе перший матч плейоф кваліфікації Ліги Європи проти іспанського Бетіса.