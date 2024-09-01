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Динамо перемогло ЛНЗ завдяки голу Ярмоленка з пенальті

Денис Шаховець — 1 вересня, 17:28
Динамо перемогло ЛНЗ завдяки голу Ярмоленка з пенальті
ФК Динамо Київ

На стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського у Києві відбувся матч 5-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому місцеве Динамо приймало черкаський ЛНЗ. Поєдинок завершився з рахунком 1:0 на користь господарів.

Єдиний гол у матчі був забитий на екваторі першого тайму. Саліху в штрафному майданчику збив Піхальонка, рефері вказав на одинадцятиметрову позначку і покарав гравця ЛНЗ жовтою карткою. Пенальті виконав Андрій Ярмоленко, який влучно пробив у праву дев'ятку.

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Ще до перерви "біло-сині" могли подвоювати рахунок, проте другий тайм розпочався за мінімальної переваги підопічних Олександра Шовковського. Цю перевагу Динамо зберегло аж до фінального свистка, набравши три очки шляхом перемоги в один м'яч.

Столична команда виграла третій поєдинок поспіль, перервавши триматчеву переможну серію ЛНЗ. В обох клубів по 9 очок у турнірній таблиці, проте Динамо ще не втрачало балів і має дві гри в запасі.

У шостому турі кияни зіграють на виїзді проти луганської Зорі, а ЛНЗ у Черкасах прийматиме Колос.

Чемпіонат України — УПЛ
5 тур, 1 вересня

Динамо — ЛНЗ 1:0

Гол: Ярмоленко, 22, пен

Динамо: Бущан — Тимчик, Біловар, Михавко, Дубінчак, Бражко (Михайленко, 85), Рубчинський (Буяльський, 60), Ярмоленко (Брагару, 75), Піхальонок, Кабаєв (Волошин, 60), Ванат (Супряга, 75)

ЛНЗ: Кучеренко — Путря (Наумець, 80), Саліху, Дайко, Муравський, Пасіч (Топалов, 65), Тілль (Бойко, 46), Нонікашвілі, Яшарі, Момо, Молло (Халайла, 65)

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