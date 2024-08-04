Шахтар розгромив Ворсклу з дублем Матвієнка

Донецький Шахтар обіграв у Полтаві місцеву Ворсклу в межах 1 туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ) .

Матч завершився з рахунком 5:0 – відзначилися Микола Матвієнко та Олександр Зубков в першому таймі. У другому Георгій Судаков реалізував пенальті, Микола Матвієнко зробив дубль, а Данило Сікан встановив остаточний рахунок.

Матч пройшов за повної переваги чемпіонів. Вони легко проходили оборону господарів, комбінували, створювали гольові моменти. Єдиним мінусом для Шахтаря стало чергове ушкодження Георгія Судакова.

Чемпіонат України - УПЛ

1 тур, 4 серпня





Ворскла – Шахтар – 0:5 (0:2)

Голи: Матвієнко 0:1 – 9, Зубков 0:2 – 31, Судаков 0:3 – 67, Матвієнко 0:4 – 68, Сікан – 0:5 – 88.

Ворскла: Ісенко, Чорноморець, Гучек, Павлюк, Пердута, Челядін, Шкрієль, Хрипчук, Нестеренко, Ковталюк (Крупський 46), Кане (Ндукве 64).

Шахтар: Різник, Педро Енріке, Матвієнко, Бондар, Конопля, Бондаренко (Степаненко), Кевін (Сікан 73), Судаков, Марлон (Криськів 64), Зубков (Педріньйо 73), Траоре (Егіналду 64).

Попередження: Кевін, Павлюк, Бондар, Ковталюк

У інших матчах сьогоднішнього дня ЛНЗ мінімально обіграв Лівий Берег – 1:0, а Оболонь розійшлася миром із Колосом – 2:2.

У другому турі Ворскла зустрічатиметься в Києві з Лівим Берегом, а Шахтар прийматиме Полісся.