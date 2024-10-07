Динамо виривається в одноосібні лідери, бенефіс Судакова. Підсумки 9 туру УПЛ

Поки провідні футболісти своїх національних збірних добираються до таборів головних команд країн, перед очима ще стоять свіжі перипетії ігор у клубних чемпіонатах Старого Світу. Українська Прем'єр-ліга – не виняток.

У дев'ятому за ліком ігровому колі вищої ліги чемпіонату Україну команди зіграли внічию тричі. 16 клубів УПЛ забили 18 м’ячів, 6 із яких глядачі побачили у одному матчі. Чемпіон традиційно підбиває підсумки найпривабливішої ліги світу. І пропонує свіжі роздуми до вашої уваги.

Подія туру

Київське Динамо одноосібно очолило таблицю УПЛ. Це стало можливим унаслідок не тільки перемоги "біло-синіх" у домашньому матчі з Кривбасом (2:1), а й після втрати очок Олександрією.

ФК Динамо

Наразі в столичного клубу 22 бали. Олександрія та Полісся набрали на 2 пункти менше. Свої матчі з Динамо житомирці та олександрійці проведуть у 13 та 16 турах відповідно.

Матч туру

Житомирське Полісся та полтавська Ворскла провели найбільш видовищний матч у 9 ігровому колі. На двох команди забили 3 м'ячі, а господарі після того, як відкрили рахунок, були змушені знову шукати щастя біля воріт команди Сергія Долганського – суперник відігрався. Це "вовкам" вдалося – у підсумку команді Імада Ашура посміхнулася перемога (2:1).

ФК Полісся

Таким чином, полтавці не знають смаку 3 очок протягом уже 6 матчів (+0=3-3). Востаннє в УПЛ "зелено-білі" перемагали 16 серпня, коли вдома здолали київську Оболонь (2:0).

Гравець туру

Георгій Судаков провів найкращий матч у кар'єрі. Уперше хавбек Шахтаря зумів забити 4 м'ячі й виділявся на полі з першого до останнього свистка. Зважаючи, що з початку сезону нестабільність була однією з головних вад Судакова, такий результат власних зусиль перед поїздкою до збірної має надати хавбеку крила.

Судаков – третій футболіст Шахтаря після Олега Матвєєва та бразильця Брандао, якому підкорилася планка в 4 голи за матч. Крім того, цей покер – 13-й за ліком у історії першостей України. Також Судаков став наймолодшим автором 4 результативних ударів у одному матчі – у 22 роки та 35 днів. Раніше досягнення утримував Сергій Ребров. Свої 4 голи він поклав у жовтні 1996 року, а Судаков перекрив показник свого нинішнього керманича у збірній на 97 днів.

Команда туру

Донецький Шахтар доклав усіх зусиль, щоб розмови про можливу відставку головного тренера команди Маріно Пушича були відкладені щонайменше до завершення наступного матчу "помаранчево-чорних" у Лізі чемпіонів.

ФК Шахтар

"Гірники" розбили міцний горішок, яким постав черкаський ЛНЗ із початку сезону. Команда Андреса Карраско несподівана провела найгірший матч із початку сезону, розклеївшись вже після першого пропущеного м'яча. Додамо, що до гри з Шахтарем 5 м'ячів у матчі УПЛ ЛНЗ ще не пропускав.

Антигерой туру

Богдан Ледвій гру його Руха з Олександрією намагатиметься забути якомога швидше. 21-річний голкіпер, який вважається одним із найбільш перспективних в УПЛ, припустився прикрої помилки, коли наприкінці зустрічі віддав незграбну передачу, подарувавши м’яча опоненту. Ледвій вибив круглого прямісінько на Олександра Філіппова, й досвідчений нападник напівмомент перетворив у взяття воріт.

Варто відзначити, що для Руха це лише 4 пропущений м’яч із початку сезону. До гри на "Ніці" Ледвій своїми діями жодних претензій не викликав, і залишається провідним футболістом свого клубу.

Повернення туру

Ігор Краснопір може видихнути. До матчу з Олександрією безгольова серія на початках сезону очільника перегонів бомбардирів складала 3 матчі. У грі з командою Руслана Ротаня Краснопір встиг заскочити у вагон поїзда, який вже рушив – надіслав м’яча за адресою вже в доданий до другої половині зустрічі час.

ФК Рух

5 з початку сезону, гол Краснопіра, хай і з пенальті, яке колишній нападник Оболоні сам і заробив, не дозволив його команді перервати тепер вже 4-матчеву серію без перемог (в усіх випадках Рух грав унічию). Проте змінив сірі фарби безгольового періоду усієї команди, а головне – дав ковток упевненості в своїх силах.

Тренер туру

Олег Шандрук змушений використовувати один із найскромніших ігрових ресурсів у лізі. Як і більшість клубів УПЛ, рівненський Верес дозволити собі купувати футболістів за "живі" гроші не може, й обмежується підписанням вільних агентів, що на життя команди неодмінно накладає свій відбиток. Та це не заважає "червоно-чорним" демонструвати уже відчутно кращі результати, ніж у конкурентів.

ФК Верес

Цього разу Верес обіграв луганську Зорю. Вдруге поспіль рівняни фаворитом матчу не були, і вдруге поспіль не лишаються без очок. Перемога над "чорно-білими" – друга для Вереса з початку сезону, і тепер команда Шандрука навіть зуміла вибратися із небезпечної зони.

Гол туру

Артем Смоляков є одним із порушників спокою в складі Полісся. Перед стартом сезону дует Михайліченко-Майсурадзе вважався найбільш вірогідним на позиціях флангових оборонців "вовків". Проте Смоляков Імаду Ашуру та його помічникам сплутав усі карти.

21-річний лівий бек не тільки виграв конкуренцію в грузинського легіонера, а й змусив наставника перевести профільного лівого фулбека Богдана Михайліченка на правий фланг. Втім, від себе Смоляков робить точно все залежне, щоб тренери про таке рішення не шкодували. І гол-красень у ворота Ворскли в турі, що тільки-но закінчився – чергове тому підтвердження.

Цитата туру

По закінченні матчу з ЛНЗ наставник Шахтаря Маріно Пушич проявив рішучість на пресконференції. Тренер "гірників" не оцінив питання журналіста, а також вирішив захистити не тільки своїх гравців, а й футболістів усіх українських клубів, які представляють країну на міжнародному рівні.

"Чому команда не демонструє настільки феєричного футболу на рівні Ліги чемпіонів? Якщо ви ставите в один ряд національні змагання та єврокубкові, то ви не дуже добре розбираєтесь у футболі. Вибачте, але це некоректне запитання.