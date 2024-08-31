Полісся розгромило Чорноморець у 5 турі УПЛ

Житомирське Полісся здобуло впевнену перемогу над одеським Чорноморцем у матчі 5 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 3:1. Підопічні Імада Ашура вже в дебюті зустрічі вийшли вперед. на 3 хвилині Олександр Назаренко реалізував пенальті, призначене за гру рукою. І майже одразу той таки Назаренко відзначився ще й асистом на Пайшао.

У середині першого тайму Полісся здобуло право на ще один пенальті, а Олексій Гуцуляк довів рахунок до розгрому, добивши з добивання. Проте не можна сказати, що "вовки" тотально домінували весь перший тайм. У Чорноморця також були непогані моменти, і в доданий час одесити змогли відквитати гол.

Проте у доданий до другого тайму час Богдан Лєднів поставив крапку в зустрічі.

Чемпіонат України — УПЛ

5 тур, 31 серпня

Чорноморець — Полісся 1:4 (1:3)

Голи: 0:1 — 3 Назаренко (пен.), 0:2 — 8 Пайшао, 0:3 — 35 Гуцуляк, 1:3 — 45+4 Бутко, 1:4 - 90+6 Лєднєв.

Чорноморець: Рудько, Удод, Єрмаков (Кисіль 46), Бутко (к), Кайо, Білошевський, Шпорн (Сігеєв 46), Габелок, Попов, Петряк, Хобленко.

Полісся: Волинець, Михайліченко, Чоботенко, Далстелла, Тейлор (Смоляков 40), Бабенко (к), Таллес (Мустафаєв 63), Крушинський, Гуцуляк (Макуана 46), Назаренко (Лєднєв 62), Пайшао.

За підсумками 5 турів Полісся набрало 10 балів та посідає 2 сходинку в турнірній таблиці. Чорноморець за 5 поєдинків здобув лише 1 перемогу і з трьома очками знаходиться на 14 місці.