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Полісся розписало мирову з Інгульцем у 3 турі УПЛ

Олександр Булава — 17 серпня, 17:26
Полісся розписало мирову з Інгульцем у 3 турі УПЛ
ФК Полісся

Житомирське Полісся вдома зіграло внічию з Інгульцем у 3 турі чемпіонату України.

Матч завершився з рахунком 1:1.

Рахунок у поєдинку відкрили гості. На 41-й хвилині після подачі кутового 19-річний захисник Володимир Вілівальд головою пробив голкіпера Полісся (0:1).

Полісся відігралося вже за декілька хвилин. Боснієць Адмір Брістрич закинув передачу вперед на Олександра Назаренка. Нападник виграв спринтерський забіг у захисника, переграв воротаря та переправив м'яч у пусті ворота (1:1).

У другій половині гри господарі поля посилили тиск на ворота суперника. Проте Інгулець вистояв та зміг взяти 1 бал у грі з Поліссям.

Чемпіонат України — УПЛ
3 тур, 17 серпня

Полісся — Інгулець 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 41 Вілівальд, 1:1 - 45+2 Назаренко

Полісся: Кудрик, Майсурадзе (47 Михайліченко), Віале, Чоботенко, Смоляков, Гуцуляк, Лєднєв (47 Крушинський), Бабенко, Мустафаєв (79 Ернандес), Назаренко (72 Макуана), Бстріч (61 Кауа)

Інгулець: Паламарчук, Мельничук, Шершень, Вілівальд, Дубілей (83 Сидоренко), Богунов (63 Пушкарьов), Пятов, Лісняк (63 Петько), Білоцерковець (89 Резепов), Козак, Волохатий.

Попередження: 74 Віале — 39 Лісняк

Нагадаємо, у першому матчі ігрового дня Зоря мінімально поступилась Олександрії. На голи Безерра та Кирила Ковальця луганський клуб відповів влучним ударом Джордана.
Інгулець Полісся Чемпіонат України, УПЛ

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