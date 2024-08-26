Лівий берег здолав Чорноморець та здобув дебютну перемогу в УПЛ

Київський Лівий берег здобув мінімальну перемогу над одеським Чорноморцем у матчі 4 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0. Господарі вийшли вперед у середині першого тайму. Дебютним голом для клубу в УПЛ відзначився Андрій Якимів, "лелеки" забили після розіграшу штрафного удару.

Другий тайм проходив за рівної боротьби з невеликою перевагою "моряків". Проте найнебезпечніший момент виникнув саме біля їхніх воріт, коли Сухоручко пробивав у отвір воріт з близької відстані, але врятував Артур Рудько.

Лівий берег навіть зумів відзначитися вдруге, проте за секунду до взяття воріт головний арбітр зафіксував порушення правил. Чорноморець теж мав небезпечні моменти. Спочатку на 71 хвилині, коли гарного удару завдав Пшеничнюк, але голкіпер господарів врятував команду. Потім Механів на 79 хвилині відбив і удар від Нето.

Зрештою, рахунок залишився незмінним.

Чемпіонат України — УПЛ

4 тур, 26 серпня

Лівий берег — Чорноморець 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 — Якимів (29)

Лівий берег: Механів – Сіднней (Шаповал, 46), Самар, Якимів (Семенов, 83), Соколов – Дедух, Банада – І. Когут (М. Когут, 46), Співаков (Галас, 65), Синиця (Войцеховський, 86)– Сухоручко

Чорноморець: Рудько – Кисіль, Бутко, Удод, Кайо – Петряк (Нето, 69), Шпорн (Білошевський, 69), Габелок (Васильєв, 80) – Янаков (Пшеничнюк, 63), Хобленко (Калин, 80), Попов

Попередження: Дедух, 45, Банада, 55 – Шпорн, 7, Петряк, 35, Бутко 58

Лівий Берег здобув свою дебютну перемогу в УПЛ. Тепер у команди 3 очки за 4 матчі. Одеський клуб має стільки ж залікових пунктів. Команди ділять 11-12 місце у турнірній таблиці.