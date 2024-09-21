Карпати з шедевром Саківа здолали Чорноморець у 7 турі УПЛ

Одеський Чорноморець на виїзді поступився львівським Карпатам у 7 турі чемпіонату України.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0.

Карпати відкрили рахунок на початку другої половини гри. Тарас Саків завдав влучного удару зі штрафного в центральній зоні. 26-річний оборонець влучно закрутив у правий кут воріт Артура Рудька (0:1).

На 64-й хвилині за другу жовту картку арбітр вилучив оборонця гостей Володимира Адамюка.

Для Карпат це 21 перемога над Чорноморцем у 68 матчах. Наразі в активі львів'ян 8 очок та 9-те місце у турнірній таблиці чемпіонату. В одеситів 6 балів та 12-та позиція.

Чемпіонат України – УПЛ

7 тур, 21 вересня

Чорноморець – Карпати 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 52 Саків

Чорноморець: Рудько, Бутко, Скиба, Кисіль, Удод, Лацабідзе (Сігеєв, 63), Білошевський, Габелок (Пшеничнюк, 75), Кайо Гомес (Жоао Нето, 63), Петряк (Янаков, 62), Хобленко (Попов, 63).

Карпати: Кемкін, Саків, Бабогло, Адамюк, Мірошніченко, Альварес, Очеретько (Жан Педрозу, 66), Чачуа (Клименко, 77), Бруніньйо (Шах, 59), Стеніо (Підлепенець, 66), Іґор Невес (Устименко, 77).

Попередження: Удод, 18, Петряк, 34, Сігеєв, 70, Пшеничнюк, 84 – Адамюк, 53, 64, Кемкін, 89.

Вилучення: Адамюк, 64.

Карпати наступний матч зіграють 28 вересня проти Полісся, Чорноморець у цей же день зустрінеться з ЛНЗ.

Нагадаємо, на тижні відбувся перенесений матч 4 туру між Динамо та Ворсклою. "Біло-сині" здобули перемогу та вийшли в одноосібні лідери турнірної таблиці.