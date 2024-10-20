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ЛНЗ завдяки дублю Путрі переграв Інгулець

Володимир Клепач — 20 жовтня, 14:55
ЛНЗ завдяки дублю Путрі переграв Інгулець
ЛНЗ

20 жовтня відбувся матч 10 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25, в якому ЛНЗ у Черкасах здолав Інгулець з рахунком 2:0.

На 15 хвилині півзахисник господарів Шота Нонікашвілі не зміг переграти Олексія Паламарчука з 11-метрової позначки, воротар потягнув удар в правий від себе кут. Через 20 хвилин Ілля Путря все ж відкрив рахунок у матчі, добивши м'яч після удару Мухаррема Яшарі.

На 45 хвилині захисник Інгульця Максим Мельничук мав можливість зрівняти рахунок, але також не реалізував пенальті після гри рукою від Назарія Муравського. Євген Кучеренко також відбив удар в правий від себе кут.

У другому таймі Путря оформив дубль, після його удару з лінії штрафного майданчика голкіперу завадив рикошет.

Чемпіонат України – УПЛ
10 тур, 20 жовтня

ЛНЗ – Інгулець 2:0

Голи: 1:0 – 35 Путря, 1:0 – 60 Путря

Попередження: 45+1 Дайко, 45+1 Волохатий, 66 Резепов, 72 Сад, 89 Момо.

На 15 хвилині Шота Нонікашвілі (ЛНЗ) не забив пенальті (воротар).
На 45 хвилині Максим Мельничук (Інгулець) не забив пенальті (воротар).

ЛНЗ набрав 15 очок і піднявся на 5 місце в турнірній таблиці. Інгулець залишився на останньому.

В п'ятницю тур відкрив донецький Шахтар, який на виїзді здобув мінімальну перемогу над Колосом. Перемогу команді Маріно Пушича приніс автогол.

У матчах за 19 жовтня сталася одна сенсація – Полісся вдома не зуміло дотиснути Лівий берег. Київське Динамо розгромило Оболонь, а Олександрія на власному полі мінімально обіграла Ворсклу.

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