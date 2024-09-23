Перша перемога у сезоні: гол Третьякова вирішив долю матчу Колос – Зоря

Сьогодні, 23 вересня, завершився матч 7 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25. Колос вдома мінімально здолав луганську Зорю.

Гра почалася досить рівно. Перший момент виник лише на 14 хвилині, коли Пахолюк перевів удар Вантуха на кутовий.

Куди цікавіше проходив кінець тайму. Спочатку Турбаєвський врятував гостей від удару Цурікова на 41 хвилині, а трохи згодом Вантух впав у штрафному "біло-чорних". Арбітр після перегляду VAR вирішив не призначати пенальті у ворота Колоса.

На 59-й хвилині забив Третьяков, проте лайнсмен відразу зафіксував офсайд. Через 3 хвилини досвідчений вінгер Колоса знову відправив м'яч у сітку воріт Зорі. Цього разу суддівська бригада не мала претензій – гол був зарахований.

Після пропущеного м'яча Зоря почала грати активніше, але врятувати гру не вдалося.

Чемпіонат України – УПЛ

7 тур, 23 вересня

Колос – Зоря 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Третьяков (62)

Колос: Пахолюк, Цуріков, Бондаренко, Козик, Поправка, Краснічі (Салабай, 75), Демченко, Третьяков, Оріховський (Дієго, 72), Гусол (Алефіренко, 46), Болівар (Паулаускас, 72).

Зоря: Турбаєвський, Вантух, Джордан, Башич (Волошин, 71), Тронтель, Мічін (Беніто, 85), Яцик, Дришлюк, Кирюханцев (Горбач, 63), Антюх, Супряга (Будківський, 63).

Попередження: Алефіренко (69), Бондаренко (71), Пахолюк (90+3) – Дришлюк (23), Мічін (25), Горбач (90+4), Беніто (90+5)

Для Колоса це перша перемога у сезоні. Тепер клуб із Ковалівки має 6 очок і посідає 13 місце. У наступному турі їх чекає виїзд до Руха у Львів. У Зорі лишилось 9 балів. Колектив Бартуловича розташувався на 8 місці. Луганський клуб у 8 турі прийматиме Ворсклу.