Полісся не змогло дотиснути Колос в 11 турі УПЛ

Ковалівський Колос та житомирське Полісся зіграли внічию в матчі 11 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1. Ковалівці вийшли вперед ще на 19-й хвилині. Після ювелірної подачі з кутового м'яч ідеально ліг на ногу Владиславу Велетню, який впритул розстріляв ворота "вовків".

Вже на старті другого тайму Полісся відігралося зусиллями лідерів команди Олександра Назаренка та Олексія Гуцуляка. Гол надав сил команді, і вона побігла вперед, все більше напружуючи захист суперника.

Проте цей натиск швидко зник. Обидві команди, зрештою, так і не змогли забити, а ті удари, що стали результативними, були єдиними ударами в отвір воріт.

Чемпіонат України – УПЛ-2024/25

11 тур, 25 жовтня

Полісся – Колос 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 19 Велетень, 1:1 - 54 Гуцуляк

Полісся: Волинець – Михайліченко, Віалле (Сарапій 46), Чоботенко, Смоляков, Таллес Коста (Крушинський 66), Мельниченко (Кушніренко 79), Лєднєв (Йока 88), Гуцуляк, Луїфер (Пайшау 46), Назаренко.

Колос: Пахолюк – Поправка, Краснічі, Бондаренко, Цуріков, Гагнідзе, Демченко, Велетень, Криворучко (Оріховський 63), Третяков (Алефіренко 63), Болівар (Паулаускас 63).

Попередження: Коста 2, Михайліченко 40, Віалле 43 – Криворучко 20, Поправка 62, Цуріков 85

Нагадаємо, у попередньому турі ковалівський клуб мінімально поступився Шахтарю, а Полісся сенсаційно втратило очки у грі з Лівим Берегом.

За 11 турів Полісся набрало 22 очки та тепер може поступитися третім місцем в турнірній таблиці Шахтарю (якщо він переможе). У Колоса ж 9 балів та 12 сходинка.