Несподівана втрата Динамо, показовий погром від Шахтаря. Підсумки 7 туру УПЛ

Чергове ігрове коло вищої ліги чемпіонату України подарувало аж 4 мирові. 16 клубів УПЛ забили 17 м’ячів, 4 із яких глядачі побачили у одному матчі. Разом з тим, у турі, що минув, вистачало цікавинок і вельми привабливих інформаційних подій, повз які проходити аж ніяк не можна.

Чемпіон традиційно підбиває підсумки найпривабливішої ліги світу. І пропонує свіжі роздуми до вашої уваги.

Подія туру

Київське Динамо вперше втратило залікові бали в сезоні-2024/25. Після 5 поспіль перемог "біло-сині" не зуміли переграти львівський Рух у домашньому матчі. За підсумками 90 хвилин забити не зуміла жодна з команд.

ФК Динамо Київ

Саме недостатня гострота в атаці стала причиною мирової. Розчарували лідери столичного клубу Віталій Буяльський та Андрій Ярмоленко. Також не зумів переломити хід гри необхідними рішеннями й головний тренер киян Олександр Шовковський. Наступний матч Динамо проведе з Лаціо в Лізі Європи.

Матч туру

Рівненський Верес та петрівський Інгулець на двох забили 4 м’ячі. А також подарували глядачам гостросюжетну гру із несподіваною розв’язкою. Аж до 90+7 хвилини вигравав клуб із Петрово, але команді з Рівне вдалося вирвати 1 бал.

ФК Верес

Верес та Інгулець – сусіди по таблиці, які записали в свій актив на двох 9 очок. Враховуючи можливості та ігровий потенціал обох сторін, неважко спрогнозувати, що і рівняни, і петрівці будуть боротися за виживання аж до фінішу сезону.

Гравець туру

Ласіна Траоре конкуренцію Данилу Сікану в Шахтарі з початку сезону програє. Однак пошкодження українця в матчі 1 туру Ліги чемпіонів дозволило громадянину Буркіна-Фасо отримати шанс проявити себе з перших хвилин проти Оболоні.

І потужний центрфорвард ним скористався. Траоре не тільки забив, а й віддав результативну передачу на Георгія Судакова в епізоді з третім взяттям воріт. Це його перші результативні дії з початку розіграшу-2024/25.

Команда туру

Львівський Рух вкотре доводить, що в цієї команди велике майбутнє. Колектив Віталія Пономарьова не зумів перемогти вдруге поспіль, і вдруге поспіль провів матч із нулями на табло, але мирова з Динамо на полі суперника – безумовний успіх "чорно-жовтих".

ФК Динамо Київ

Варто нагадати, що саме Рух – наймолодший колектив УПЛ. Середній вік львівського клубу складає 21,9 роки. Найстаршому гравцю першої команди – Фредді Плюману – 29 років.

Перемога туру

Ковалівський Колос закрив останній нуль у своїх показниках в УПЛ із початку сезону. За підсумками протистояння із луганською Зорею клуб із Київської області піднявся одразу на 2 сходинки у турнірній таблиці.

Втім, покинути небезпечну зону Колос все ще не зміг – команда посідає 13-ту позицію. В наступному турі суперником ковалівців буде Рух, а матч прийме "Арена Львів".

Тренер туру

Олександр Поздєєв сезон-2024/25 у якості наставника Колоса розпочав важко. Аж до 7 туру клуб із Ковалівки не знав смаку перемог, хоча провів насичену й помітну трансферну кампанію – команду поповнили 8 новачків.

Але в матчі з луганською Зорею Поздєєв та його команда свого часу дочекалися. І цю звитягу "колосків" цілком можна називати тренерською. Його колектив уміло варіював темп і так само вдало знищував починання суперника подекуди ще в зародку.

Цифра туру

Владислав Кабаєв провів 250-й матч на професійному рівні. Гра з Рухом стала для півзахисника Динамо особливою. У першості України Кабаєв провів 201 матч, у Кубку України виходив на поле 11 разів, у єврокубках зіграв уже 37 разів, а також раз з'явився у футболці національної збірної.

ФК Динамо Київ

За Динамо Кабаєв зіграв 66 матчів, у складі Чорноморця провів 56 поєдинків, а за Зорю в нього 128 появ. Дебют Кабаєва у "дорослому" футболі стався 7 серпня 2014 року в грі за одеський клуб у домашній зустрічі в межах Ліги Європи проти хорватського Спліта (0:0). Хавбек устиг забити 22 м’ячі: 16 забитих в УПЛ, а 6 голів на його рахунку в європейських клубних турнірах.

Гол туру

Артем Бондаренко знову нагадав про себе щонайменше тренерському штабу збірної України. Хавбек Шахтаря відкрив рахунок у розгромному для суперника матчі з Оболонню, і його удар зльоту виявився окрасою всього ігрового кола.

З початку сезону Бондаренко забив уже 4 м'ячі в 7 матчах у всіх турнірах. Крім того, півзахисник записав у свій актив 1 результативну передачу. На 1 гол Бондаренку в середньому потрібно 143 хвилини.

Цитата туру

Президент Динамо Ігор Суркіс розказав про своє бачення того, хто в його команді є головними "чоловіками". Про це ми дізналися в інтерв'ю виданню Hamburger Abendlblatt.