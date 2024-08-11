Полісся вистраждало перемогу над Шахтарем у бійні на Лівому березі

Полісся мінімально перемогло Шахтар у матчі 2 туру чемпіонату України-2024/25.

Матч завершився з рахунком 1:0.

Цей поєдинок став продовженням прикрої тенденції — велика кількість травм на початку сезону. Спершу через пошкодження довелося міняти півзахисника Богдана Кушніренка, а вже за кілька хвилин його колега по амплуа з Шахтаря Марлон Гомес "смикнув" задню.

Тарас Степаненко, який поміняв Марлона, зазнав пошкодження за лічені хвилини після виходу на заміну, але все ж зміг продовжити гру.

Через це постраждали не лише гравці, а й темп гри. Це зіграло на руку Поліссю, яке змогло відзначитися з кутового завдяки голу Сергія Чоботенка.

По перерві Марино Пушичу вдалося урізноманітнити гру в атаці двома замінами, але в середині другого тайму завила повітряна тривога, яка перервала матч на півгодини.

Після тривоги Шахтар розпочав майже безперервний штурм воріт Євгена Волинця, який на останніх хвилинах зробив усе, щоб виправдати звання головного героя матчу.

Голкіпер Полісся відчайдушно грав на виході, і одного разу це призвело до моторошного епізоду — під час верхової боротьби Волинець зніс Мар’яна Шведа. Вінгера Шахтаря виносили з поля на ношах.

У підсумку команди переграли 7 компенсованих хвилин, але Полісся таки втримало мінімальну перевагу. Після фінального свистка команди влаштували масштабну сутичку.

Чемпіонат України — УПЛ

2 тур, 11 серпня

Шахтар — Полісся 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 — Чоботенко 35

Шахтар: Різник, Педро Енріке, Матвієнко, Бондар, Конопля, Марлон, Судаков, Бондаренко, Кевін, Педріньйо, Траоре.

Полісся: Волинець, Смоляков, Чоботенко, Віале, Михайліченко, Бабенко, Кушніренко, Назаренко, Гуцуляк, Таллес, Пайшао.

Попередження: Гуцуляк 65, Михайліченко 72

Шахтар не здобув жодної перемоги у трьох офіційних матчах проти Полісся. Ба більше, "гірникам" не вдалося забити жодного голу. В листопаді минулого року команди розписали нульову нічию, а в останньому турі попереднього сезону житомирці перемогли "гірників" з рахунком 2:0 та здобули путівку у єврокубки.