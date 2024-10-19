Олександрія мінімально обіграла Ворсклу і вийшла в лідери УПЛ

Суботній ігровий день 10 туру УПЛ стартував матчем на стадіоні "Ніка", де місцева Олександрія приймала полтавську Ворсклу. Початок поєдинку було призначено на 13:00, проте стартовий свисток довелося відкласти через повітряну тривогу.

Олександрія здобула мінімальну перемогу з рахунком 1:0. Єдиний гол в матчі було забито на 58-й хвилині зусиллями Олександра Бєляєва.

Чемпіонат України – УПЛ

10 тур, 19 жовтня

Олександрія – Ворскла – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Бєляєв 58

Олександрія: Єрмаков – Мартинюк, Шабанов, Кампуш, Кравченко – Калюжний – Бєляєв (Шостак 63), Мішньов (Джевані 63), Козак, Безерра – Філіппов (Кулаков 85)

Ворскла: Ісенко – Бацула, Чорноморець, Гучек, Пердута – Челядін (Ковталюк 64), Скляр (Ндукве 64), Хрипчук – Нестеренко, Ієде (Кулаковський 82), Кане (Корнієнко 82)

Попередження: Калюжний 6, Мишньов 25, Шостак 90+2– Челядін 26, Скляр 63, Ісенко 88

Завдяки цій перемозі Олександрія набрала 23 очки і очолила турнірну таблицю УПЛ. Ворскла з 9 балами залишається 12-ю.

Вчора 10 тур стартував мінімальною перемогою Шахтаря 1:0 над Колосом.