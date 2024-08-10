Колос розписав мирову з Інгульцем у 2 турі УПЛ

Колос вдома зіграв внічию з Інгульцем з Петрового в матчі другого туру чемпіонату України.

Поєдинок завершився з рахунком 0:0.

Колос після двох турів перебуває на сьомому місці в турнірній таблиці УПЛ з 2 балами в активі. В Інгульця наразі в активі 1 очко та 11-те місце.

Чемпіонат України — УПЛ

2 тур, 10 серпня

Колос — Інгулець 0:0

Колос: Пахолюк, Цуріков, Бондаренко (к), Бурда, Лучкевич, Харатін (70 Демченко), Оріховський, Алефіренко (62 Топалов), Гагно, Велетень (81 Криворучко), Салабай (62 Безбородько)

Інгулець: Паламарчук, Мельничук, Малиш, Шершень, Дубілей, Петько (67 Мисик (78 Пушкарьов)), П'ятов, Волохатий (89 Чабан), Богунов (67 Лісняк), Білоцерковець, Козак (89 Резепов)

Попередження: 41 Бурда

Колос наступний матч зіграє 16 серпня проти Чорноморця, Інгулець 17 серпня зустрінеться з Поліссям.

Напередодні Ворскла розгромила Лівий берег, Динамо переграло рівненський Верес, а Зоря здолала Чорноморець.