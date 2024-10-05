Колос розійшовся миром з Лівим Берегом у матчі 9 туру УПЛ

Колос зіграв унічию зі столичним Лівим Берегом у межах 9 туру Прем'єр-ліги України.

Матч завершився з рахунком 0:0. Зазначимо, що Лівий Берег перервав серію з трьох поразок.

Після 9 туру Колос залишився на 13-й сходинці турнірної таблиці, в активі клубу 8 залікових балів. Лівий Берег займає 14 місце з сімома очками.

У наступному турі Колос 18 жовтня зіграє проти Шахтаря, а Лівий Берег того ж дня зустрінеться з Поліссям.

Чемпіонат України – УПЛ

9 тур, 5 жовтня

Колос – Лівий Берег 0:0

Колос: Пахолюк, Цуріков, Краснічі, Бондаренко, Козік, Оріховський (68 – Салабай), Демченко, Криворучко (46 – Гагнідзе), Велетень (79 – Гусол), Третьяков, Болівар (68 – Безбородько)

Лівий берег: Механів, Шаповал, Семенов, Якимів, Соколов, Дедух, Приходько (85 –Банада), М.Когут (75 – Войцеховський), Синиця (75 – Співаков), Галас (75 – І.Когут), Кобзар (46 – Сухоручко)

Попередження: 35 – Криворучко, 38 – Оріховський, 55 – Приходько, 90 – Банада

Нагадаємо, в інших матчах ігрового дня Олександрія зіграла внічию з львівським Рухом, а рівненський Верес вдома обіграв луганську Зорю.