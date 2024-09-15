Ворскла втримала нічию з Рухом у 6 турі УПЛ

Полтавська Ворскла вдома зіграла внічию з львівським Рухом у 6 турі чемпіонату України.

Поєдинок завершився з рахунком 0:0.

Рівний перший тайм завершився несподіваним вилученням півзахисника господарів Олександра Скляра, який спочатку заробив жовту за розмови з рефері, а на 38-й отримав друге попередження за грубий підкат.

Друга половини гри, початок якої затримався через повітряну тривогу, розпочалась з атак "жовто-чорних". Полтавці грамотно захищались та не дозволили гостям використати численну перевагу.

Чемпіонат України – УПЛ

6 тур, 15 вересня

Ворскла (Полтава) – Рух (Львів) 0:0

Ворскла: Ісенко, Пердута (к), Чорноморець, Гучек, Крупський, Челядін (76 Кулаковський), Скляр, Павлюк (43 Хрипчук), Мʼякушко (76 Нестеренко), Ієде (90+1 Ндукве), Кане

Рух: Ледвій, Роман (88 Лях), Холод, Дідик, Сич, Підгурський (64 Підгурський), Карабін, Федор, Притула, Квасниця (57 Клайвер), Краснопір

Попередження: 33 Скляр, 66 Челядін, 74 Кане, 85 Ісенко - 45+2 Квасниця, 66 Сич, 90 Дідик

Вилучення: 38 Скляр

Рух наразі має у своєму активі 10 очок та посідає третю сходинку в турнірній таблиці чемпіонату. У Ворскли 8 балів та восьма позиція.

Нагадаємо, напередодні Шахтар з хеттриком Бондаренка розгромив Карпати, а Динамо з голами Буяльського та Брагару здолало Зорю.