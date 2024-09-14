Бісеклета 18-річного Пшеничнюка вирішила долю матчу Чорноморця з Інгульцем у 6 турі УПЛ

Одеський Чорноморець вдома обіграв Інгулець з Петрового у 6 турі чемпіонату України.

Матч завершився з рахунком 1:0.

У першому таймі вихід віч-на-віч з голкіпером не використав нападник господарів Кирило Попов, з ударом якого справився Олексій Паламарчук.

У другій половині гри свої моменти змарнував 30-річний нападник Чорноморця Олексій Хобленко. Водночас Інгулець намагався загострював гру зі стандартів та навісами з флангів, однак їх ударам бракувала влучності.

Розв'язка гри настала на останній хвилині гри, після подачі кутового м'яч дійшов до 18-річного Олександра Пшеничнюка, який ударом через себе пробив голкіпера Інгульця.

"Моряки" завдяки перемозі набрали 6 очок та посідають 11-те місце у турнірній таблиці чемпіонату. Інгулець з 3 балами наразі йде 14-м.

Чемпіонат України — УПЛ

6 тур, 14 вересня

Чорноморець (Одеса) — Інгулець (Петрове) 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 90+5 Пшеничнюк

Чорноморець: Рудько, Бутко, Скиба, Лацебідзе (46 Габелюк), Кисіль, Білошевський, Сігеєв (77 Пшеничнюк), Васильєв (46 Нето), Петряк (62 Янаков), Кайо Гомес, Попов (62 Хобленко)

Інгулець: Паламарчук, Дубілей, Шершень, Малий, Мельничук, Волохатий (77 Резепов), П'ятов, Сад (67 Лісняк), Богунов (46 Кисленко(89 Мисик)), Білоцерковець, Козак (90 Сітало)

Вилучення: 90+3 Мельничук

Наступний матч Чорноморець зіграє 21 вересня проти Карпат, Інгулець наступного дня зустрінеться з Вересом.