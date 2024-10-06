Динамо завдяки голам Рубчинського та Буяльського мінімально здолало Кривбас у 9 турі УПЛ

Київське Динамо у 9 турі Української Прем'єр-ліги вдома зуміло здолати криворізький Кривбас.

Гра завершилася з рахунком 2:1 на користь "біло-синіх".

Столичний клуб відкрив рахунок уже на 5 хвилині зустрічі. Тимчик зробив навіс, після якого Рубчинський зумів з другої спроби пробити Кліщука.

Через 15 хвилин колектив Шовковського міг подвоювати перевагу – Герреро наважився на дальній удар, але воротар гостей зумів перевести м'яч на кутовий.

Завдяки цьому стандарту Динамо отримало право на пенальті. Пробивати вирішив ветеран Буяльський. Кліщук був близьким, щоб врятувати команду, але трішки не вистачило.

На 45+2 хвилині Кривбас заробив штрафний. Після подачі Задераки Михавко випадково зрізав м'яч у власні ворота.

У другому таймі моменти мали обидва клуби, але рахунок до фінального свистка не змінився.

Чемпіонат України – УПЛ-2024/25

9 тур, 6 жовтня

Динамо – Кривбас 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 – Рубчинський (5), 2:0 – Буяльський (25, пен), 2:1 – Михавко (45+2)

Динамо: Бущан – Тимчик, Михавко, Попов, Вівчаренко – Михайленко, Рубчинський (Андрієвський, 79) – Ярмоленко (Кабаєв, 62), Буяльський (Шапаренко, 62), Брагару (Волошин, 79) – Герреро

Кривбас: Кліщук – Бандейра, Романчук, Драмбаєв, Кузик – Вакулко, Бізімана (Іліч, 68) – Задерака, Луньов (Аморозо, 31), Микитишин (По, 46, Каменський, 78)) – Соса

Попередження: Ярмоленко (53), Андрієвський (85) – По (47), Бізімана (63)

Кияни завдяки тріумфу вийшли в одноосібні лідери УПЛ. Тепер у них 22 очки за 8 матчів. Полісся завдяки перемозі над Ворсклою вийшло на друге місце. Житомирський клуб та Олександрія мають по 20 очок, але у "вовків" краща різниця м'ячів.

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Головний суперник "біло-синіх" донецький Шахтар у 9 турі "познущався" над ЛНЗ, але поки що йде лише четвертим, маючи в активі 16 балів.