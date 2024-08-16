Ворскла впевнено перемогла Оболонь у 2 турі УПЛ

Полтавська Ворскла здобула впевнену перемогу над київською Оболонню у 3 турі Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0. Початок гри більш активно провели саме гості, вони завдали декілька небезпечних дальніх ударів, проте або не вистачало точності, або рятував Павло Ісенко. А ось у Ворскли ударів не було.

Попри це, першими відзначились саме полтавці. За декілька хвилин після поновлення гри, яку перервали через повітряну тривогу, повз голкіпера пробив Іван Нестеренко. Це був єдиний гол у першому таймі.

Другий розпочався з відносно рівної гри. Вже на 60-ій хвилині Оболонь забила, проте головний арбітр зустрічі прийняв скандальне рішення, скасувавши взяття воріт через гру рукою.

А вже за декілька миттєвостей Ібрахім Кане подвоїв перевагу Ворскли. Зрештою, цей гол став останнім у матчі.

Чемпіонат України — УПЛ

3 тур, 16 серпня

Ворскла (Полтава) — Оболонь (Київ) 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 24 Нестеренко, 2:0 - 69 Кане

Ворскла: Ісенко, Пердута (к), Чорноморець, Скляр (Бацула 46), Кане (Мякушко 88), Ковталюк (Ієде 66), Гучек, Крупський, Нестеренко (Островський 81), Челядін (Корнієнко 66), Хрипчук.

Оболонь: Федорівський (К), Осман (Груша 86), Дубко, Курко, Карась, Мединський, Приймак, Вітенчук (Черненко 64), Мороз, Суханов, Тарануха (Блізніченко 73).

Попередження: Бацула 46, Корнієнко 77 — Мединський 51

Нагадаємо, Ворскла у 2 турі розгромила Лівий берег, а Оболонь розгромно поступилась львівському Руху. Наразі в полтавського колективу 6 очок в активі, а у киян лише 1.