Ворскла на класі розгромила Лівий берег у матчі-відкритті 2 туру УПЛ

Ворскла впевнено перемогла Лівий берег у виїзному матчі 2 туру чемпіонату України-2024/25.

Матч завершився з рахунком 2:0.

Гра очікувано виявилася багатою на боротьбу. Вже на 30-й секунді по ногах отримав Олександр Скляр, а трохи згодом захисник Ворскли Лука Гучек жорстко підкотився під суперника, за що отримав жовту картку.

Перший по-справжньому небезпечний момент виник лише на 26-й хвилині, коли півзахисник Лівого берега Олег Синиця ефектно розібрався з кількома візаві та вивів Тараса Галаса сам-на-сам з воротарем, але той пробив надто слабко та по центру.

За 10 хвилин до кінця тайму господарі створили ще одну вбивчу нагоду — Іван Когут примудрився пробити з-під опіки двох суперників, але капітан Ворскли Ігор Перудута в останню мить заблокував удар.

Попри те, що гострішим та активнішим був Лівий берег, по перерві фортуна посміхнулася Ворсклі. Денис Челядін скористався грубою помилкою воротаря Максима Механіва, який не зміг зафіксувати м’яч у руках після подачі з кутового.

На 68-й хвилині Челядін знову записав своє ім’я у протокол, але цього разу вже я автор гольової передачі. Його ідеальний навіс у штрафний майданчик замкнув свіжий Микола Ковталюк.

Наприкінці матчу полтавці почали куражитися. "Біло-зелені" розіграли шикарну комбінацію, яка увінчалася майстерним асистом Деміра Шкрієль на Сергія Мякушка.

Чемпіонат України — УПЛ

2 тур, 9 серпня

Лівий берег — Ворскла 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 — Челядін 49, 0:2 — Ковталюк 68, Мякушко — 90+3

Лівий берег: Механів, Сантос, Самар, Якимів, Соколов, Дедух, Синиця, Банада, Когут, Галас, Сухоручко.

Ворскла: Ісенко, Крупський, Чорноморець, Гучек, Пердута, Скляр, Челядін, Павлюк, Нестеренко, Кане, Ндукве.

Попередження: Якимів 10, Дедух 34 — Гучек 18, Павлюк 61

У наступному турі Ворскла прийматиме іншу київську команду — Оболонь. Лівий берег, своєю чергою, вдома зіграє проти Шахтаря. Втім, перед цим на команду Віталія Первака ще очікує матч з Кудрівкою у другому попередньому раунді Кубку України.