Динамо з голами Шапаренка та Буяльського здолало Верес у 2 турі УПЛ

Динамо на виїзді обіграло Верес у матчі 2 туру чемпіонату України-2024/25.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1.

Кияни з перших хвилин заволоділи ініціативою у грі та змогли відкрити рахунок на 15-й хвилині, коли ефектний удар вдався Миколі Шапаренку з лінії штрафного майданчика (0:1). Наприкінці першого тайму швидка контратака дозволила "біло-синім" подвоїти перевагу — Віталій Буяльський після передачі Шапаренка пробив голкіпера Вереса з 11-ти метрів (0:2).

Рівняни відіграли один гол у другій половині гри після грубої помилки голкіпера Динамо Руслана Нещерета, який вибив м'яч прямо на нападника Вереса Владислава Шарая (1:2).

Чемпіонат України — УПЛ

2 тур, 9 серпня

Верес (Рівне) — Динамо (Київ) 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 15 Шапаренко, 0:2 - 44 Буяльський, 1:2 - 62 Шарай

Верес: Кожухар, Протасевич (Гакман, 46), Мельник (Луан, 80), Вовченко, Яго, Кльоц (Кучеров, 46), Гончаренко, Дахновський (Світюха, 74), Шарай, Степанюк, Мрвальєвич (Гайдучик,46)

Динамо: Нещерет, Тимчик, Попов (Біловар, 68), Михавко, Дубінчак, Волошин, Шапаренко (Піхальонок, 46), Андрієвський, Кабаєв (Брагару, 46), Буяльський (Лонвейк, 90), Супряга (Пономаренко, 83)

Попередження: Протасевич (30), Мрвальєвич (32), Степанюк (59), Вовченко (60), Гончаренко (73) — Кабаєв (10), Попов (34), Брагару (86)

Напередодні Ворскла розгромила Лівий берег у стартовому матчі 2 туру чемпіонату України.