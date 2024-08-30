Зоря в більшості переграла Оболонь у 5 турі УПЛ

Луганська Зоря здобула виїзну перемогу над Оболонню в межах 5 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0 на користь луганців. Петар Мічин зумів забити вже на 19-й хвилині зустрічі, а на 52-й хвилині Пилип Будківський забив свій дебютний гол за Зорю після повернення з передачі Дениса Антюха.

Ускладнило ситуацію для Оболонні вилучення Валерія Дубка, який за 4 хвилини отримав жовту картку та залишив свою команду в меншості.

Підопічні Младена Бартуловича були близькі, щоб довести рахунок до розгромного, однак взяття воріт Едуарда Герреро скасували після перегляду VAR.

Чемпіонат України — УПЛ

5 тур, 30 серпня

Оболонь — Зоря 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 19 Мічин, 0:2 - 52 Будківський

Склади команд

Оболонь: Федорівський, Осман (Чернов 72), Дубко, Приймак, Карась, Мединський, Черненко, Мороз, Вітенчук (Бичек, 83), Теслюк (Тарануха, 60), Суханов (Блізніченко, 46).

Запасні: Рибка, Марченко, Груша, Т. Лях, Слободян

Зоря: Турбаєвський, Вантух, Джордан, Дришлюк, Тронтель, Антюх, Яцик (Горбач 83), Башич, Мічин, Герреро, Будківський (Беніто, 65).

Запасні: Сапутін, Мацапура, Ескінья, Гусєв, Хахльов, Слесар, Кирюханцев, Жуніньйо, Кораблін.

Попередження: Будківський 48, Дубко 58, Дубко 62, Беніто 69, Дришлюк 85,

Вилучення: Дубко 62 (друга жовта)

Після цієї гри Зоря піднялася на проміжне друге місце в турнірній таблиці з дев'ятьма очками, Оболонь водночас залишається на останній сходинці чемпіонату України, маючи лише один заліковий бал. У наступній грі луганці зустрінуться з київським Динамо, а Оболонь — з Олександрією.