Шахтар декласував ЛНЗ завдяки покеру та асисту Судакова

Шахтар розгромив ЛНЗ у 9 турі чемпіонату України-2024/25.

Матч завершився з рахунком 5:1.

"Гірники" вийшли вперед уже на 12-й хвилині. Після швидкої комбінації, розіграної в один дотик, Георгій Судаков з-за меж штрафного пробив у ближню стійку, а вже від неї м'яч влетів у сітку воріт.

Доволі швидко Шахтар забив другий. Судаков підхопив м'яч у центрі поля, вертикальною розрізною передачею знайшов Олександра Зубкова, а той сильним ударом збив павучка з ближньої "дев'ятки".

На старті другого тайму донеччани зняли всі питання щодо переможця матчу. Судаков відзначився трьома м’ячами впродовж кількох хвилин, ставши автором першого покеру в поточному сезоні УПЛ.

Буквально за кілька хвилин Судаков оформив хет-трик. Невертон познущався на фланзі з Іллі Путрі, а Георгій легко замкнув простріл.

На 60-й хвилині ЛНЗ вдалося «розмочити» рахунок. Черкаська команда зробила пенальті, при чому спершу Шота Нонікашвілі схибив з позначки, ала ще до удару Дмитро Різник вийшов з воріт, через що арбітр призначив перебивання. З другої спроби грузин реалізував одинадцятиметровий.

Чемпіонат України – УПЛ

9 тур, 6 жовтня

Шахтар – ЛНЗ 5:1 (2:0)

Голи: 1:0 – Судаков 12, 2:0 – Зубков 26, 3:0 – Судаков 50, 4:0 – Судаков 53, 5:0 – Судаков, 5:1 – Нонікашвілі (пенальті) 62

Шахтар: Різник, Траоре, Бондар, Криськів, Судаков, Зубков, Азаров, Бондаренко, Матвієнко (К), Конопля, Кевін.

ЛНЗ: Кучеренко, Путря, Саліху, Муравський (К), Пасіч, Нонікашвілі, Яшарі, Олійник, Авагімян, Момо, Молло.

Попередження: Конопля 62, Марлон 90 – Момо 88