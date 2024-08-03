Верес та Карпати розписали нульову нічию в матчі-відкритті нового сезону УПЛ

Рівненський Верес та львівські Карпати не визначили сильнішого в матчі 1 туру Української Прем’єр-ліги-2024/25.

Матч завершився нульовою нічиєю.

Протягом більшої частини матчу команди боролися під сильною зливою, а не грали у футбол. Такий стиль гри зашкодив одразу кільком футболістам, які зазнали пошкодження різної тяжкості.

Ближчим до перемоги був Верес. Найкращий момент стався наприкінці першого тайму, коли Марко Мрвальєвич пробивав із близької відстані, але новий воротар Карпат Олександр Кемкін парирував потужний удар.

Чемпіонат України — УПЛ

1 тур, 3 серпня

Верес — Карпати 0:0

Верес: Кожухар, Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Морозко, Кльоц (Кучеров 65), Яго, Шарай, Дахновський, Степанюк, Мрвальєвич (Гайдучик 70).

Карпати: Кемкін, Мірошніченко, Адамюк, Бабогло, Саків (Полегенько 57), Альварес (Клименко 83), Підлепенець, Чачуа, Кузик (Шах 90+1), Костенко, Невес (Сидун 90+1).

Попередження: Шарай 61, Кучеров 75 — Мірошніченко 10, Костенко 45+3, Альварес 73

Вилучення: Костенко 90

У другому турі Верес прийматиме Динамо, а Карпати вдома зіграють з Кривбасом.