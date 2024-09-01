Перетерпіли: Лівий берег здобув неймовірну перемогу над Вересом у 5 турі УПЛ

Рівненський Верес вдома поступився київському Лівому берегу в межах 5 туру Української Прем'єр-ліги.

Матч завершився з рахунком 1:3.

Старт гри пройшов за домінації господарів поля, які змогли відкрити рахунок на 15-й хвилині гри. Голкіпер Лівого берега Максим Механів не впорався з ударом Владислава Шарая, а на добиванні був першим 32-річний капітан рівнян Руслан Степанюк (1:0).

Зазначимо, що у першому таймі "червоно-чорним" не зарахували два голи — м'яч Шарая скасували через офсайд, а влучний удар Владислава Гайдучика через гру рукою. Той же Гайдучик не зміг реалізувати пенальті, його постріл прийняла поперечка.

Лівий берег зміг перетерпіти та включився у другій половині гри. Спочатку рахунок у зустрічі зрівняв 24-річний півзахисник Клим Приходько, який отримав м'яч у штрафній та з-під трьох захисників пробив Андрія Кожухара (1:1). Надалі Тарас Галас вивів киян вперед. 20-річний хавбек реалізував вихід віч-на-віч з голкіпером після передачі Приходька (1:2).

Остаточний рахунок у поєдинку встановив Руслан Дедух після реалізованого одинадцятиметрового (1:3).

Для Лівого берега — це друга перемога у сезоні, наразі в активі киян 6 балів та десяте місце у турнірній таблиці чемпіонату. Рівняни з 4 очками займають дванадцяту сходинку.

Чемпіонат України — УПЛ

5 тур, 1 вересня

Верес (Рівне) — Лівий берег (Київ) 1:3 (1:0)

Голи: 1:0 - 15 Степанюк, 1:1 - 66 Приходько, 1:2 - 82 Галас, 1:3 - 86 Дедух (пен)

Верес: Кожухар, Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Гакман, Яго (75 Кучеров), Куція (46 Кльоц), Дахновський (83 Сміян), Степанюк, Шарай (67 Луан), Гайдучик (76 Мрвальєвич).

Лівий берег: Механів, Дударенко, Шаповал, Семенов, Соколов, Банада (65 Галас), Дедух, Когут (65 Войцеховський), Співаков (65 Приходько), Синиця (90 Косовський), Сухоручко (90+3 Литовченко)

Попередження: 44 Куція, 53 Шарай

Верес наступний матч зіграє 15 вересня проти Полісся, Лівий берег в той же день зустрінеться з Кривбасом.

Огляд матчу

Нагадаємо, напередодні Карпати зіграли внічию з Ворсклою, Олександрія мінімально перемогла Колос, а Полісся на виїзді розгромило Чорноморець.