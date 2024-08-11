Карпати розбили Кривбас у своєму першому домашньому матчі УПЛ за 4 роки

Карпати розгромно перемогли Кривбас у матчі 2 туру Української Прем’єр-ліги сезону-2024/25.

Матч завершився з рахунком 3:0.

З перших хвилин Кривбас захопив ініціативу та створив кілька гострих моментів. Квінтесенцією натиску криворіжців став пенальті, призначений за фол Владислава Бабогла проти Дмитра Хомченовського у власному штрафному.

Максим Луньов непогано і за напрямкому, і за силою пробив з позначки, але його удар потягнув справжній майстр з відбиття пенальті Олександр Кемкін.

Надважливий сейв воротаря надав Карпатам упевненості. Ближче до кінця тайму львів’яни почали додавати в атаці, і це принесло свої плоди у вигляді двох голів упродовж кількох хвилин. Рахунок відкрив 19-річний дебютант Артур Шах, а подвоїв перевагу Павло Полегенько. Обидва м’ячі були забиті потужними ударами з-за меж штрафного.

Всі питання щодо переможця матчу було знято за 10 хвилин до кінця основного часу, коли Амбросій Чачуа з близької відстані розстріляв ворота Андрія Кліщука. Окремої уваги варте святкування ветерана Карпат — він показав на камеру щитки, на яких були написані слова подяки Збройним силам України.

Чемпіонат України — УПЛ

2 тур, 11 серпня

Карпати — Кривбас 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 — Шах 39, 2:0 — Полегенько 42, 3:0 — Чачуа 80

Карпати: Кемкін, Мірошніченко (к), Адамюк, Бабогло, Полегенько, Альварес, Клименко, Чачуа, Шах, Підлепенець, Іґор Невес.

Кривбас: Кліщук, Бандейра, Романчук, Стецьков, Драмбаєв, Вакулко, Кузик, Луньов, Твердохліб, Хомченовський (к), Кожушко.

Після двох турів Карпати мають у своєму активі 4 очки, а Кривбас — 3. Нагадаємо, в першому турі львів’яни розписали нульову нічию з Вересом, а криворіжні мінімально перемогли Чорноморець.

Наступного четверга, 15 серпня, команда Юрія Вернидуба зіграє матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Вікторії Пльзень. Перша гра, яка була номінально домашньою для Кривбаса, завершилася з рахунком 2:1 на користь чеської команди.