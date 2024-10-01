Шахтар на шляху до провалу, розгром від Динамо, сенсаційна Олександрія. Підсумки 8 туру УПЛ

Восьме за ліком ігрове коло вищої ліги чемпіонату Україну знову було доволі "миролюбним" – команди зіграли внічию аж 4 рази. Як і в попередньому турі, 16 клубів УПЛ забили 17 м’ячів, 4 із яких глядачі побачили у одному матчі. І як завжди, у калейдоскопі матчів, що минули, є багато цікавинок і вельми привабливих подій, повз які проходити точно не варто.

Чемпіон традиційно підбиває підсумки найпривабливішої ліги світу. І пропонує свіжі роздуми до вашої уваги.

Подія туру

Донецький Шахтар втратив залікові бали вже втретє з початку сезону. Однак нічия з Вересом була такою ж несподіваною, як і закономірною та справедливою.

ФК Верес

Команда Маріно Пушича перебіг подій на полі аж ніяк не контролювала, була пасивною, а подекуди й безідейною в атаці, а також безпорадною, коли суперник вмикав швидкість та проявляв здорову агресію. В наступному турі на Шахтар очікує ще більш складне випробування – суперником "гірників" буде ЛНЗ Андреса Карраско.

Матч туру

Львівські Карпати та житомирське Полісся подарували глядачам видовище високого рівня на стадіоні "Україна". Команди не тільки забили 4 м’ячі на двох, але й показали гарний футбол. На початках "леви" складали більш ніж достойну конкуренцію "вовкам", однак врешті узяв своє високий клас виконавської майстерності окремих футболістів житомирян.

ФК Карпати

Олександр Назаренко та Олексій Гуцуляк продовжують розривати УПЛ вдалими, а головне – результативними діями. Ексдніпряни знову забивали й асистували, і вкотре довели, що на сьогодні є чи не найбільш ефективними вінгерами першості України.

Гравець туру

Андерсон Джордан провів ідеальний для центрального захисника матч. Бек луганської Зорі не тільки впорався із основним завданням – не дав забити супернику, а й довів, що є незамінним помічником біля воріт вже опонента.

ФК Зоря

Ба, навіть більше – бразилець взяв безпосередню участь у обох м’ячах своєї команди. У першому випадку він асистував Пилипу Будківському, а згодом відзначився й сам. Таким чином, Джордан укотре зробив серйозну заявку, щоб вважатися чи не найкращим центрбеком УПЛ за показником успішності гри на другому поверсі.

Команда туру

Рівненський Верес зупинив діючого чемпіона, і це – величезне досягнення для однієї з найскромніших команд ліги за можливостями та ресурсами. Разом з тим, для "народного клубу" кожен бал – на вагу золота. Одне очко у протистоянні з Шахтарем стало для "червоно-чорних" лише 6-м із початку сезону.

ФК Верес

Втім, становище Вереса вже традиційно непросте. Команда перебуває в підвалі таблиці разом із Лівим Берегом, Оболонню та Інгульцем. З високою вірогідністю, боротьба за виживання між цими клубами буде точитися чи не до останнього свистка у 30 турі.

Перемога туру

Київська Оболонь закрила останній 0 у своїх показниках. Команда Сергія Шищенка здобула першу вікторію з початку сезону, й суттєво покращила своє становище у боротьбі за право залишитися в УПЛ.

ФК Оболонь

Подвійної важливості вікторія над Інгульцем має через становище самого суперника. Клуб із Петрового є безпосереднім конкурентом "пивоварів", а тепер – ще й єдиним клубом, який смаку перемог із початку сезону ще не знає.

Тренер туру

Руслан Ротань вкотре привертає увагу до Олександрії. Команда легенди Дніпра продовжує перебувати на чолі таблиці, набравши по 19 очок з київським Динамо. І якщо розгром Лівого Берега колективом Олександра Шовковського несподіваним підсумком столичного дербі аж ніяк не став, то звитяга "агрономів" у протистоянні з Кривбасом результатом, який читався, аж ніяк не є.

ФК Кривбас

Олександрія переграла бронзового призера попередньої першості за рахунок ефективної гри в атаці та ігрової дисципліни. Кидається у вічі й факт надійної гри команди Ротаня в обороні — "агрономи" не пропускають протягом уже 3 турів.

Цифра туру

Львівський Рух не пропускає протягом уже 450 хвилин. І без того раніше "чорно-жовті" утримували клубний рекорд, який за підсумками протистояння із Колосом вдалося покращити.

ФК Рух

Втім, у грі з ковалівцями команда Віталія Пономарьова не пропустила, але й не зуміла забити. Таким чином, можна сміливо робити висновок, що приціл у футболістів львівського клубу збився, адже Рух не може відзначитися бодай 1 голом вже 3 тури поспіль. Цікаво, що 3 останні матчі за участі львівського клубу закінчилися з рахунком 0:0.

Гол і скандал туру

Одеський Чорноморець забив у ворота черкаського ЛНЗ м’яч, який викликав багато запитань. Після симпатичного удару Дениса Янакова круглий затріпотів у сітці воріт, за які відповідав Євген Кучеренко, проте вини голкіпера у голі точно ніякої. Інша справа – поведінка захисників черкаського клубу, які чомусь "вирішили", що круглий межі поля залишив, а тому можна "розслабитися".

Чи опинився м’яч за лінією повністю, чи якась його частина залишилася у "грі", достеменно сказати важко. Саме тому епізод викликає стільки обговорень, і кожен трактує момент на свій розсуд. Але кидати грати й фактично виконувати свою роботу тоді, коли жодних свистків від судді не пролунало – злочин по відношенню не тільки до вболівальників своєї команди, а й до самого футболу.

Цитата туру

Захисник Кривбаса Іван Дібанго продовжує відновлюватися після травми. Напередодні камерунець дав інтерв'ю клубному сайту, в якому поділився зворушливими емоціями.