Верес з дебютним голом Луана дотиснув Зорю у 9 турі УПЛ

Рівненський Верес у домашньому матчі обіграв луганську Зорю в 9-му турі Української Прем’єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1.

Зоря відкрила рахунок на 9-й хвилині гри після стрімкої контратаки. Денис Антюх прорвався правим флангом та прострілив на Ігора Горбача, який в дотик переправи м'яч у ворота (0:1).

Верес зміг відновити рівновагу на 18-й хвилині, коли 23-річний чорногорський нападник Марко Мрвальєвич з-під двох захисників головою пробив у ближню дев'ятку (1:1).

У другій половині гри рівняни змогли повести у рахунку. Дебютним голом відзначився 22-річний бразилець Луан Кампос, якому вдався потужний удар з-за меж штрафного майданчика (2:1).

Верес здобув другу перемогу у сезоні та з 9 балами посідає 11-те місце у турнірній таблиці чемпіонату. Зоря залишилась на 7-й позиції з 12 очками в активі.

Чемпіонат України – УПЛ

9 тур, 5 жовтня

Верес (Рівне) – Зоря (Луганськ) 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 9 Горбач, 1:1 – 18 Мрвальєвич, 2:1 – 54 Луан

Верес: Кожухар (46, Когут), Сміян, Вовченко, Гончаренко, Протасевич (46, Гакман, 75, Чечер), Яго, Кльоц, Шарай, Годя (65, Кучеров), Луан, Мрвальєвич (64, Гайдучик)

Зоря: Турбаєвський, Вантух, Джордан, Ескінья, Жуніньйо (69, Беніто), Антюх, Яцик (69, Тронтель), Башич (58, Супряга), Мічин, Будківський, Горбач (58, Хахльов).

Попередження: 36 Протасевич – 36 Горбач, 39 Башич, 82 Супряга

Напередодні вже пройшли дві гри 9 туру. Одеський Чорноморець вдома здолав Оболонь, а Карпати та Інгулець зіграли внічию.