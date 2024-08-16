Чорноморець мінімально обіграв Колос у 3 турі УПЛ

Одеський Чорноморець вдома обіграв Колос з Ковалівки у матчі третього туру чемпіонату України.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0.

Рахунок у зустрічі був відкритий на 35-й хвилині гри. Олексій Хобленко у штрафній суперника розібрався з двома оборонцями та пробив голкіпера (1:0). Цей гол виявився єдиним у матчі, надалі команди не змогли реалізувати свої моменти.

Для Чорноморця це перша перемога у сезоні після двох поспіль поразок. Одесити з 3 балами наразі перебувають на 9-му місці у турнірній таблиці.

Чемпіонат України — УПЛ

3 тур, 16 серпня

Чорноморець (Одеса) — Колос (Ковалівка) 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 35 Хобленко

Стартові склади:

Чорноморець: Рудько, Кисіль, Арсич (Васильєв, 68), Удод, Бутко, Шпорн, Єрмаков, Габелок (Гомес, 81), Янаков (Пшеничнюк, 63), Хобленко (Савченко, 80), Попов (Калин, 81).

Колос: Горох, Цуріков, Бондаренко, Бурда, Поправка, Харатін (Оріховський, 68), Демченко, Алефіренко (Ільїн, 46), Гагнідзе (Криворучко, 84), Велетень (Гусол, 84), Паулаускас (Безбородько, 68).

Попередження: Алефіренко, 20, Цуріков, 70

Чорноморець наступний матч зіграє 26 серпня проти Лівого берега, Колос в цей же день зустрінеться з Вересом.