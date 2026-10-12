У США загинув 18-річний вихованець Вереса

У 18 років обірвалось життя вихованця футбольного клубу Верес Олександра Петровського.

Про це повідомила пресслужба "вовків".

"Світла пам'ять Олександру Петровському. Олександр був вихованцем академії народного клубу Верес. Щирі співчуття рідним і близьким", – йдеться в повідомленні.

Причини смерті клуб не називає. В коментарях під дописом повідомили, що хлопець загинув внаслідок аварії на мотоциклі у США.

Було оголошено збір коштів, щоб повернути в Україну тіло юного футболіста. Загалом родині необхідно зібрати 35 тисяч доларів.

Долучитися до збору можна за посиланням на банку, також є номер картки – 4874 1000 2341 2722.

Нагадаємо, що напередодні загинув колишній гравець Вищої ліги Клим Лійв. Він віддав баскетболу понад 20 років.