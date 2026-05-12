Кривбас обіграв Верес у 28 турі УПЛ

Криворіжці вийшли вперед у середині першого тайму завдяки голу Шевченка. У другій половині зустрічі перевага Кривбаса стала ще вагомішою: протягом чотирьох хвилин Джовані та Мулик довели рахунок до розгромного.

Господарі змогли відповісти лише голом від Протасевича на 73-й хвилині, проте зачепитися за очки рівнянам не вдалося. Фінальний свисток зафіксував перемогу гостей з рахунком 3:1.

Чемпіонат України – УПЛ

28 тур, 12 травня

Верес – Кривбас 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 26 Шевченко, 0:2 – 59 Джовані, 0:3 – 63 Мулик, 1:3 – 73 Протасевич

Верес: Горох, Вовченко, Слюсар, Харатін, Сміян, Стамуліс, Кльоц (67 Нійо), Бойко, Гонсалвеш (67 Протасевич), Шарай (79 Мурашко), Баїя (74 Матківський), Фабрісіо (67 Годя).

Кривбас: Кемкін, Вілівальд, Джонс, Юрчец, Бекавац (85 Боржес), Араухо, Шевченко, Джовані (85 Бутенко), Сек (85 Лін), Каменський (62 Мулик), Парако.

Попередження: 43 Харатін, 54 Кльоц

