Рух завдяки пенальті вирвав нічию в Олександрії у 9 турі УПЛ

Олександрія у домашньому матчі зіграла внічию з львівським Рухом у межах 9 туру Української Прем’єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1.

Господарі активніше розпочали зустріч, проте перший небезпечний момент створили гості – Остап Притула пробивав після розіграшу кутового, його удар після рикошету влучив у поперечку. Олександрія відповіла пострілом 31-річного нападника Олександра Філіппова

У другій половині гри господарі продовжили тиснути на ворота суперника. Здавалось долю матчу вирішив епізод на 88-й хвилині. 21-річний голкіпер Руха Дмитро Ледвій віддав передачу прямо на Філіпова, який прокинув м'яч повз захисника та реалізував вихід віч-на-віч (1:0).

Проте на 90+8 хвилині арбітр призначив пенальті за фол Кампуша над Ігорем Краснопіром. Одинадцятиметровий реалізував сам 21-річний нападник (1:1).

Олександрія з 20 очками в активі очолює турнірну таблицю чемпіонату, у Руха 13 балів та 5-та позиція.

Чемпіонат України – УПЛ

9 тур, 5 жовтня

Олександрія – Рух (Львів) 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 88 Філіппов, 1:1 – 90+9 Краснопір

Нагадаємо, у першому матчі дня рівненський Верес вдома обіграв луганську Зорю.