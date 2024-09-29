Рух зіграв внічию з Колосом у матчі 8 туру УПЛ

Сьогодні, 29 вересня, відбувся матч 8 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25 Рух проти Колоса.

Поєдинок завершився з рахунком (0:0).

Перший тайм пройшов під тиском господарів, проте львів'яни так і не зуміли відкрити рахунок у поєдинку.

У другій половині гри попри велику кількість замін та жорстку гру обох команд, рахунок у матчі так і не змінився.

Зазначимо, що це третя поспіль безрезультативна нічия для "жовто чорних". Наразі клуб з 12 очками посідає 6 сходинку у турнірній таблиці. Колос з 7 балами розташовується на 12 позиції.

Чемпіонат України – УПЛ

8 тур, 29 вересня

Рух – Колос 0:0 (0:0)

Попереження: 54 – Дідик, 56 – Цуріков, 64 – Криворучко, 73 – Федор, 76 – Козік

Рух: Ледвій, Сич, Холод, Дідик, Роман, Підгурський, Федор, Притула (81 – Рунич), Квасниця (70 – Клайвер), Карабін (60 – Климчук), Краснопір

Колос: Пахолюк, Поправка (46 – Криворучко), Козік, Бондаренко, Цуріков, Краснічі, Демченко, Алефрієнко (72 – Дієго Каріока), Оріховський, Третьяков, Болівар (72 – Паулаускас)

Нагадаємо, нещодавно київська Оболонь у домашньому матчі обіграла петрівський Інгулець (2:1).