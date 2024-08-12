Сенсація у Києві, скандал у Львові. Підсумки 2 туру УПЛ

Відгриміло 2 ігрове коло першості Української Прем'єр-ліги. Цього разу обійшлося без перенесених матчів — відбулися усі 8 зустрічей.

Чемпіон традиційно підбиває підсумки туру ліги за участі кращих клубів країни. І виділяє головне.

Подія туру

Львівські Карпати не просто здобули першу перемогу в сезоні після повернення в УПЛ, а й першу з 2019(!) року розгромну вікторію. Тоді "леви" переграли Ворсклу у так само домашньому матчі з рахунком 4:0.

У грі з Кривбасом (3:0) команда Владислава Лупашка вперше показала той футбол, який новий наставник бачить засобом досягнення результату. Львів'яни були різкою, динамічною та швидкою командою, яка миттєво використовувала хиби суперника. У наступному турі на "зелено-білих" чекає значно серйозніше випробування. Карпати зіграють з Динамо.

Матч туру

Протистояння донецького Шахтаря та житомирського Полісся вдалося на всі 100. "Гірники" та "вовки" тримали глядачів у максимальній напрузі з першої до останньої хвилини, а переможця поєдинку та його кінцевий результат передбачити було неможливо аж до останнього свистка у матчі.

Фото: УПЛ

Сенсаційний підсумок дуелі (0:1) приніс житомирцям не тільки перші 3 бали у новій першості, а й суттєво підвищені преміальні. Як стало відомо після матчу, власник Полісся Геннадій Буткевич ухвалив рішення збільшити суму для своїх футболістів у п'ять разів.

Гравець туру

Євген Волинець провів матч життя. Голкіпер Полісся та новачок команди довів, що його трансфер з Дніпра-1 був дійсно правильним рішенням клубу. У грі проти Шахтаря Євген показав, що за потенціалом гідний виклику до лав навіть національної команди.

На рахунку Волинця не просто "сухий" матч, а не менш як 5(!) суперсейвів. Особливо вражаючими були дії Євгена у додатковий до другої половини час, коли він просто-таки вигриз перемогу для своєї команди в епізодах, де суперник, здавалося, може от-от забити.

Повернення туру

Владислав Супряга вийшов у стартовому складі Динамо вперше з жовтня 2021 року. Тоді, 20-го числа, "біло-сині" протистояли каталонській Барселоні у груповому раунді Ліги чемпіонів.

З початку сезону-2024/25 для нападника це друга поява у складі Динамо. Раніше він з'явився на заміну в грі проти сербського Партизана в кваліфікації ЛЧ у матчі-відповіді. А от останній гол у складі ДК Супряга провів іще 19 вересня 2020-го, коли відзначився у воротах Львова.

Скандал туру

Юрій Вернидуб не потиснув руку Лупашку після поразки Кривбаса Карпатам у Львові. Головний тренер "біло-червоно-чорних" не відреагував на ініціативу колеги, який по завершенні гри йшов у напрямку до Вернидуба.

Криворізький клуб зазнав другої поразки на тижні. Раніше Кривбас поступився чеській Вікторії у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Команда туру

Житомирське Полісся вирвало перемогу в донецького Шахтаря. Звитяга колективу Ашура стала можливою, в першу чергу, завдяки ефективній саме командній грі "вовків".

Вперше з початку сезону клуб Буткевича дійсно був схожий на єдине ціле. Полісся було агресивним, швидким, раптовим, рішучим та відчайдушним. Звісно, самі ці якості не стануть складовими рецептів можливих інших перемог команди в сезоні-2024/25. Але наразі "вовки" продемонстрували головне — зграя жива, й нікуди не розбіглася.

Цифра туру

Віталій Буяльський забив 58-й гол у складі київського Динамо в чемпіонатах України. І обійшов за цим показником Артема Мілевського.

В колишнього нападника 57 м'ячів. Щоб досягти такої позначки, хавбеку знадобилося 213 матчів. Мілевський на свій результат витратив 178 ігор. Буяльський — капітан та один із лідерів "біло-синіх" команди Олександра Шовковського.

Арбітр туру

Суддя матчу Шахтар — Полісся Олександр Шандор додав до другого тайму гри 5 хвилин. Проте у підсумку команди зіграли більш як 12(!) хвилин. У чому ж причина такої радикальної зміни? Питання насправді риторичне.

Навіть з урахуванням травми футболіста Шахтаря, яка "забрала" деяку кількість ігрового часу, до більш як 8 хвилин команди точно не "дотягнули". Варто додати, що за цей переграний за дивної ініціативи Шандора відрізок донецький клуб міг не тільки відігратися, а й вирвати перемогу.

Тренер туру

Імад Ашур як головний тренер Полісся був ущент розбитий критиками за підсумками невдалих матчів кваліфікації Ліги конференцій із словенською Олімпією. Серед тих, хто не сприйняв невдачу "вовків" у єврокубку як норму життя, був і ваш автор.

Проте молодий наставник не тільки знайшов потрібні слова для підопічних у наступному поєдинку, а й зміг за 10 днів суттєво вплинути на покращення гри свого колективу. Втім, головні випробування й не один надскладний тест на профпридатність в Ашура ще попереду.

Гол туру

Микола Шапаренко провів черговий якісний поєдинок із початку сезону. На відміну від багатьох одноклубників, Микола серед тих футболістів, яких Олександр Шовковський поберіг на матч-відповідь з Рейнджерс, не був, і в грі з Вересом вийшов із перших хвилин.

Результат зусиль Шапаренка відчутний. Микола віддав гольову передачу, а головне — забив м’яч-красень. Його результативний удар був першим у матчі, а також справжньою окрасою поєдинку.

Цитата туру

Генеральний директор Кривбасу Владислав Баєнко пояснив поведінку головного тренера команди Вернидуба після матчу з Карпатами. Ось що сказав Баєнко в коментарі Sport-express.ua.